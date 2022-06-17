17 Июня 2022 20:50

СНГ может стать базой для реализации мегапроекта Большая Евразия – Президент РК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта, как Большая Евразия. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта, я имею в виду Большая Евразия или Большое евразийское партнерство», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом Глава государства отметил, что ШОС, АСЕАН, ЕАЭС могли бы стать неотъемлемой частью большого Евразийского пространства.

«В предстоящие 10-летия такие традиционно дружественные страны как Китай, Индия, государства Ближнего Востока. Южной и Юго-Восточной Азии могут стать крупными инвесторами в экономику нашего региона. Китай уже стал осовным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 млрд долларов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



