СНГ готово принять Соглашение о свободной торговле услугами

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 18 марта в Москве под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова состоялось очередное заседание Экономического совета СНГ, где были обсуждены различные направления экономического сотрудничества государств-участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В текущем году Республика Казахстан приняла председательство в Содружестве независимых государств. Выступая на заседании Экономического совета, Бахыт Султанов отметил, что за 30 лет существования СНГ сформирована обширная нормативно-правовая база, наработан солидный опыт практически во всех сферах сотрудничества.

«В экономической сфере актуальным вопросом нашей общей повестки остается преодоление негативного влияния турбулентности в мировой экономике. Реализация согласованных мер в этом направлении для уверенного выхода на траекторию положительного роста национальных экономик и обеспечения экономической стабильности станет одним из приоритетов казахстанского председательства», — отметил заместитель Премьер-министра.

Ключевым вопросом повестки дня стало рассмотрение проекта Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций государств-участников Содружества независимых государств. Подписание Соглашения планируется на заседании одного из высших органов СНГ в 2022 году. Реализация его положений станет важным фактором развития зоны свободной торговли и роста национальных экономик государств-участников СНГ.

Члены Экономического совета заслушали информацию об использовании национальных валют государств-участников СНГ как факторе усиления экономического взаимодействия национальных экономик. Взаимные расчеты в национальных валютах государств-участников Содружества способствуют развитию их взаимодействия на всех этапах процесса производства товаров и услуг, а также на стадии обращения созданных товаров, распределения и обмена.

Советом также был одобрен ряд проектов документов, которые планируется внести на рассмотрение очередного заседания Совета глав правительств СНГ. В частности, был также заслушан отчет о деятельности Межгосударственного совета по космосу в 2020-2021 гг., отмечена эффективность его работы по координации сотрудничества государств-участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. А также одобрен проект Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников Содружества независимых государств на период до 2030 года. Члены Экономического совета также одобрили также проект Соглашения об обмене биологическим материалом. Документ предполагает расширение и углубление сотрудничества ветеринарных служб государств-участников СНГ, в особенности на осуществление совместных действий по раннему выявлению очагов инфекционных заболеваний, развитие практик обмена биологическим материалом и пополнение биобанков микроорганизмов государств-участников СНГ.

Был одобрен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о создании общего научно-технологического пространства государств-участников Содружества независимых государств от 3 ноября 1995 года, подготовка которого вызвана необходимостью актуализации положений Соглашения в соответствии с современными условиями развития науки, технологий, инноваций, а также наилучшими мировыми практиками в данной области. В ходе заседания также был утвержден Комплекс мер по развитию химического машиностроения государств-участников СНГ на период до 2030 года, направленный на налаживание взаимодействия по разработке, производству и приобретению химического оборудования, а также формирования преимуществ для обеспечения конкурентоспособности на внешнем рынке.

Кроме того, была рассмотрена информация о деятельности Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству в 2017-2021 годах. В том числе о взаимодействии государственных органов управления лесным хозяйством и лесной промышленностью на пространстве Содружества, включая мероприятия по борьбе с трансграничными пожарами, нелегальными рубками леса, вредителями и болезнями леса.

Решением Экономического совета присуждены Премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг.

Следующее заседание Экономического Совета запланировано на 10 июня 2022 года в городе Нур-Султане.



