Снежный барс впервые попал на видео в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Впервые в горах Жамбылской области снежный барс попался в фотоловушку. Территория теперь станет особо охраняемой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Барс зафиксирован 4 января на территории Меркенского коммунального государственного учреждения по охране лесов и животного мира.

По данным эксперта ПРООН по системе управления животным миром Айман Омарбековой, это первый официально подтвержденный факт наличия снежного барса на территории Жамбылской области.

«Это район Западного Тянь-Шяня. У нас до этого было понимание, что там обитает снежный барс, но нигде не было это зафиксировано. Был случай, когда егеря на телефон снимали снежного барса случайно, но там было нечетко видно. Вот теперь это официально подтверждение. В будущем эта территория должна быть особо охраняемой, сейчас она принадлежит лесхозу», - отметила Айман Омарбекова.

Она добавила, что наличие этого зверя в регионе говорит о хорошем состоянии горной экосистемы, кормовой базы и конечно же о хорошей охране и слаженной работе Меркенского коммунального государственного учреждение по охране лесов и животного мира акимата Жамбылской области.

Айман Омарбекова заявила, что согласно предварительным данным сотрудников Меркенского коммунального государственного учреждение по охране лесов и животного мира, барсу всего лишь годик. В скором времени по его следам будет определен точный возраст.

Фотоловушки были предоставлены Програмой развития ООН в рамках реализации проекта Глобального экологического фонда (ГЭФ), ПРООН и Провительства РК «Сохранение и устойчивое управление ключевыми глобально значимыми экосистемами для получения различных выгод».





В целом ПРООН поставил 294 фотоловушки SEELOCK в 13 природных учреждений, расположенных в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях для наблюдения за снежным барсом.

Дальнейшей целью работ ПРООН является создание особо охраняемой природной территории в регионе. Видео и информация предоставлена дирекцией Меркенского коммунального государственного учреждение по охране лесов и животного мира (Жасұзақ Ибраимов) и Программой развития ООН.

ПРООН выражает готовность и дальше поддерживать Казахстан, в качестве партнера по сохранению биоразнообразия страны.

Напомним, на днях самка снежного барса с котятами попала в фотоловушку в горах близ Алматы.

В Казахстане на сегодня численность снежного барса оценивается в 130-150 особей. Ирбис населяет горные массивы Тянь-Шань, Жетысуский Алатау, Тарбагатай, Саур, Алтай.







