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    12:25, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Снежный барс попал в объектив фотоловушек в нацпарке «Алтын-Эмель»

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Снежный барс попал в объектив фотоловушек в нацпарке «Алтын-Эмель». Это оказалась целая семья из самки и двух ее детенышей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Как ранее сообщалось, фотоловушка национального парка «Көлсай көлдері» зафиксировала снежного барса. Теперь еще одна хорошая новость Этот уникальный «краснокнижный» хищник снова запечатлен в объективе фотоловушки, в этот раз в национальном парке «Алтын-Эмель».

    Напомним, что ранее в объектив фоловушки попался один взрослый самец барса. Редкие кадры удалось получить ученым-зоологам Института зоологии и специалистам отдела науки национального парка.

    На территории парка реализуется проект ПРООН по сохранению снежного барса, в рамках которого специалистами были установлены несколько фотоловушек и во всех них оказались снежные барсы.

    По мнению ученых и специалистов парка, появлению барса в горах способствовало закрытие с 2017 года в национальном парке любительской и трофейной охоты на горного сибирского козла – основного объекта питания снежных барсов. Для сохранения снежного барса, а также иных краснокнижных животных национального парка специалисты рекомендуют ускорить создание охранной зоны национального парка, а также создать экологический коридор в горах Орикты, Тулькили, Кояндытау, Токсанбай, Атыжок, Дулантау и Ортатау между национальным парком и Верхне-Коксусским государственным заказником. Это будет способствовать не только беспрепятственной миграции и сохранению популяции снежного барса во всём горном массиве Алтын-Эмель, но и появлению в национальном парке иных редких и исчезающих животных, как архар, туркестанская рысь, манул, тянь-шанский бурый медведь, каменная куница.


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