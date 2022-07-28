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Снежные барсы попали на видео в двух национальных парках
28 Июля 2022 14:12

Снежные барсы попали на видео в двух национальных парках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хищники населяют девять особо охраняемых природных территорий страны. На этот раз они были замечены в Алтын-Эмельском и Сайрам-Угамском национальных парках - в Жетысуской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии в Instagram.

Животное внесено в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает.

По учетным данным, сейчас в нашей стране насчитывается около 140-180 особей снежного барса.

Кадр из видео


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