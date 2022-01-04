Снежного барса встретили в степи жители Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Снежного барса встретили в степи жители поселка в Кербулакском районе. Об этом сообщил в Facebook директор Департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Олжас Беркинбаев, передает МИА «Казинформ».

«3 января 2022 года, в 12:00 часов, жители поселка Кербулак, Кербулакского района Алматинской области Агамбаев Әмірхан, Әктай Саят и Жеңісұлы Бекдаулет, в степи вблизи поселка Кербулак обнаружили одиночную особь снежного барса, которая при приближении человека не убегала и не пыталась скрыться.

О данном факте они сообщили по телефону в природоохранные органы. Оставаясь с животным, они дождались прибытия на место инспекторов государственного национального природного парка «Алтын Эмель» и РГКП ПО «Охотзоопром». В дальнейшем инспекторы ГНПП совместно с научными сотрудниками Института зоологии КН МОН РК обездвижили животное и перевезли его на территорию парка, где в 20:00 часов его успешно выпустили в привычные для него места обитания, предварительно установив спутниковый ошейник», - сообщил Олжас Беркинбаев.

Как отметил директор ДСО Минэкологии, это по счету третий ошейник, который установили на снежных барсов, обитающих на территории ГНПП «Алтын-Эмель». По данным, полученным с помощью фотоловушек, на территории парка обитают около 10 особей снежного барса. Национальным парком проводятся все необходимые мероприятия по сохранению этих редких животных.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года N 1034, снежный барс включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.