РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:55, 04 Март 2022 | GMT +6

    Снежного барса по дороге на Шымбулак засняли на видео алматинцы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы по дороге на Шымбулак засняли снежного барса. Видео распространяется в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Видео, снятое туристами, на котором зафиксирован снежный барс в ущелье Шымбулак, привлекло всеобщее внимание и вызвало интерес. Барс не является постоянным обитателем мест, где происходят съемки. Его появление в этом районе может быть напрямую связано с миграцией копытных животных (косули, сибирские козероги и др.), которых считают кормовой базой барса. Можно сказать, что видеозапись, которую сняли туристы, – редкое событие и удачная съемка», - прокомментировали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

    Ранее снежного барса встретили в степи жители поселка в Алматинской области.

    В прошлом году в ООН заявили, что численность снежного барса увеличилась в Казахстане.


    Теги:
    Экология Видео Животные Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!