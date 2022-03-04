Снежного барса по дороге на Шымбулак засняли на видео алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы по дороге на Шымбулак засняли снежного барса. Видео распространяется в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Видео, снятое туристами, на котором зафиксирован снежный барс в ущелье Шымбулак, привлекло всеобщее внимание и вызвало интерес. Барс не является постоянным обитателем мест, где происходят съемки. Его появление в этом районе может быть напрямую связано с миграцией копытных животных (косули, сибирские козероги и др.), которых считают кормовой базой барса. Можно сказать, что видеозапись, которую сняли туристы, – редкое событие и удачная съемка», - прокомментировали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

Ранее снежного барса встретили в степи жители поселка в Алматинской области.

В прошлом году в ООН заявили, что численность снежного барса увеличилась в Казахстане.