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Снежная стихия в Таджикистане: что известно на данный момент

Автор:  
Мадибек Джанибеков
21 Февраля 2023, 16:21
Снежная стихия в Таджикистане: что известно на данный момент

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – С 15 по 21 февраля в Таджикистане сошло более 200 снежных лавин, 7 оползней и 6 камнепадов. В результате стихийных бедствий погибли как минимум 19 человек. Наибольшее число жертв пришлось на административный центр Горно-Бадахшанской автономной области – город Хорог, где под снежной лавиной, разрушившей дома, погибли сразу 14 человек. О последствиях снежной стихии в Таджикистане, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

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Высокая лавиноопасность на территории Таджикистана

Природа, геология и климат Таджикистана являются причиной таких стихийных бедствий, как снежные лавины, сели, наводнения и камнепады. Согласно данным ОБСЕ, лавиноопасные районы занимают около 75% территории страны, количество опасных участков схода лавин составляет 30-40 тысяч. Наиболее опасными являются участки в районах перевалов Анзоб, Шахристон и Хабуробод, где горы возвышаются до 7 тысяч метров, а высота снежного покрова может достигать 4-5 метров.

Сильные снегопады нынешней зимой и высокая влажность воздуха, утяжеляющая слой накопившихся осадков, стали причиной схода лавин во многих горных районах Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана (КЧС), толщина снежного покрова в городе Хороге составила 95 см, а в высокогорных селах - 120 см. Несмотря на то, что причины формирования лавин хорошо известны, спрогнозировать их сход часто оказывается невозможным. Внезапность этого природного явления очень часто приводит к гибели людей и разрушению сооружений инфраструктуры. Лавины будто испытывают человеческое терпение: только в середине февраля в Таджикистане сошло 200 снежных лавин, 7 оползней и 6 камнепадов.

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Хронология событий

Предупреждения о возможности схода лавин на отдельных участках на западе ГБАО и в горных районах республиканского значения КЧС распространил в первых числах февраля, на фоне прогнозируемых осадков в виде сильных дождей и снега. Все спасательные подразделения были переведены на усиленный вариант несения службы.

Первая лавина сошла 14 февраля на участке автодороги Хорог-Рошткала. На момент схода лавины по дороге следовал микроавтобус с 10 пассажирами (8 мужчин и 2 женщины – прим. ред.), который от удара толщи снега опрокинулся в пятиметровый овраг и вылетел на берег реки. Все пассажиры остались живы, но получили различные ранения. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавших из автомобиля и доставили в центральную больницу города Хорог.

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15 февраля 2023 года приблизительно в 09:50 минут местного времени в результате сильного снегопада, на жилые дома одного из жилых районов Хорога сошла крупная лавина. В результате лавины погибли 13 человек, 12 пострадавших получили различные травмы. Полностью разрушено 4 жилых дома, частично пострадало – 35 домов и 5 хозяйственных построек.

В этот же день, в 12:00 на 65 км автодороги Душанбе-Варзоб под снегом оказались погребены 4 легковых автомобиля. Усилиями спасателей, сотрудников МВД и дорожной службы были спасены три водителя и пассажиры, однако 47-летний водитель одной из автомашин погиб. Его тело извлекли спасатели КЧС.

В 12:08 между селами Садвад и Седи Ванджского района ГБАО, 30-летний житель села Садвад попал под лавину и погиб. Его тело было извлечено местными жителями.

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В 17:10 минут двое жителей села Хаспо Ванджского района с целью прибытия на похоронный обряд погибшего жителя Садвад, тоже попали под лавину, одного удалось спасти, поиски другого продолжаются.

16 февраля в целом по республике был зарегистрирован сход 69 снежных лавин. 44 из них зафиксированы в ГБАО, на ютерритории Дарвазского, Ванджского, Рушанского, Рошткалинского, Шугнанского, Ишкашимского районов. В результате схода лавины погибла 16-летняя жительница села Гожак Шугнанского района. Все автотрассы связывающие населенные пункты с административным центром – Хорогом были перекрыты.

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Кроме того, сход 11 снежных лавин был зафиксирован на автодороге Душанбе-Чанак, 14 снежных лавин на территории районов – Нурабад, Таджикабад, Сангвор и Ляхш.

17 февраля на территории Таджикистана были зафиксированы сход 24 снежных лавин, 6 оползней и 5 селей, жертв и разрушений нет. В результате было перекрыто движение на нескольких участках автодорог Душанбе - Дарваз-Хорог, Душанбе-Вахдат-Рашт-Ляхш, Душанбе- Айни. Для расчистки дорог задействованы дорожные службы министерства транспорта страны.

Утром этого дня в Хороге спасатели обнаружили тело одной девушки, которую разыскивали после схода лавины 15 февраля.

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18 февраля на территории страны продолжились сход лавин, камнепадов и оползней. В результате стихии жертв нет, однако в ходе камнепадов пострадали жилой дом и вспомогательные сооружения жителей нескольких сел Дарвазского и Рушанского районов ГБАО. Отдельные участки автотрасс Душанбе- Дарваз-Хорог, Душанбе-Дарваз- Вандж- Рушан, Душанбе-Худжанд были перекрыты для расчистки.

19 февраля были зарегистрированы сход 9 снежных лавин, жертв и разрушений нет. Временно было закрыто движение автотранспорта на участках автодорог Душанбе-Куляб-Дарваз, Куляб-Дарваз-Вандж, Вандж-Рушан-Хорог и Хорог-Рошткала.

Всего с 15 по 19 февраля в Таджикистане сошло 200 снежных лавин, 7 оползней и 6 камнепадов. В результате погибли как минимум 19 человек.

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Спасательные работы

15 февраля по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана государственная комиссия, перед которой поставлена ​​задача в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихийных бедствий и оказать пострадавшим семьям материальную помощь, в том числе продуктами питания, тёплой одеждой и другими необходимыми предметами домашнего обихода.

16 февраля председатель КЧС генерал-полковник милиции Р.Наазарзода выехал в город Хорог. С целью эвакуации населения из опасных участков ГБАО в безопасные места были вывезены в Ванджском районе – 11 хозяйств, в Рушанском районе – 335 хозяйств, в Шугнанском районе – 10 хозяйств, в Рошткалинском районе – 39 хозяйств и в городе Хороге – 17 хозяйств.

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20 февраля в административный центр ГБАО, наиболее сильно пострадавший от природной стихии, прибыл премьер-министр страны Кохир Расулзода с правительственной делегацией. Он лично контролирует ход работ по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Хорог возвращается к нормальной жизни, возобновили свою обычную работу рынки, организации и офисы. Заработали детские учреждения - детские сады и школы вновь открыты.

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По данным Агентства по гидрометеорологии, высокая опасность схода лавин, селей, оползней и камнепадов сохранится в республике до 21 февраля.

В связи со сложившимися погодными условиями, КЧС повторно обращаясь к населению, просит граждан соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, не выходит на охоту, рыбалку, отказаться в эти дни от выпаса скота на пастбищах. В эти дни важно прочистить арыки, канавы, селесбросы, находящиеся рядом с домами.

В целях предупреждения несчастных случаев на автодорогах, особенно на перевалах, КЧС настоятельно просит водителей заранее отслеживать информацию о погодных условиях и состоянии дорог.

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Фото:kchs.tj


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