Снежная буря накрыла Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан накрыла снежная буря, в весеннюю пору в столице можно наблюдать за обильным снегопадом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за обильного снегопада здания и небоскребы едва видны жителям и гостям столицы.

По словам синоптиков, сегодня, 23 марта в столице наблюдается переменная облачность, днем осадки в виде дождя и снега, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 0-2 мороза.

В акимате столицы пояснили, что сегодня в уборке снега задействовано 960 единиц спецтехники и свыше 1700 дорожных рабочих.

Проведение снегоуборочных работ в городе Нур-Султане предусмотрено в двухсменном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары и т.д.

Весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.

Вместе с тем, по данным ДЧС Акмолинской области, с 10.30 в связи с ухудшением погодных условий - ограниченная видимость, боковой ветер и обильный снегопад - введено ограничение движения для всех видов автотранспорта:

- на а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, уч. г. Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.

- на а/д «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 16-51, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.







