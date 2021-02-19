Снежная буря накрыла Ближний Восток

АММАН. КАЗИНФОРМ – Несколько ближневосточных стран на этой неделе накрыл зимний циклон, который принес с собой снегопады и похолодание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С середины недели обильные снегопады в Иордании, Сирии, Израиле и Ливане привели к сбоям в движении транспорта и блокировке дорог в некоторых высокогорных районах.

Ситуация усугубляется тем, что местные автовладельцы не привыкли ездить по скользким от снега дорогам в условиях горных и холмистых склонов. В итоге обильные осадки привели к авариям, заторам и блокировке дорог, а в отдельных случаях – к перебоям с электричеством.

Так, например, Иордания четверг, 18 февраля, объявила выходным днем из-за «суровых погодных условий», о чем заявил накануне премьер-министр страны Башир Хасауна.

В этот день была приостановлена работа государственных органов и частного сектора. Как сообщалось, работники частных компаний в случае выхода на работу в этот день, были вправе получить 150-процентную надбавку. Кроме того, из-за погодных условий отменены занятия в школах и университетах, а также приостановлена вакцинация населения.

Многие провинции Сирии, а также ее столица столкнулись с обильным снегопадом. В отдельных районах страны толщина выпавшего снега достигала 15 сантиметров. В некоторых провинциях на время снегопада закрылись школы, а университет Дамаска отменил экзамены в своих филиалах по всей стране.

Снег накрыл и высокогорные районы на севере Израиля, в результате были перекрыты некоторые автомобильные трассы, остановлено автобусное и железнодорожное сообщение. К расчистке снежных завалов привлечена уборочная техника.

В Иерусалиме выпавший снег стал первым за последние шесть лет, в результате снегопада находящийся в высокогорье город на протяжении суток был отрезан от внешнего мира – въезд и выезд из города был закрыт с целью избежать аварий на покрытых гололедицей дорогах.

Во вторник на Ливан обрушился дувший со Средиземного моря шторм Джойс, скорость которого достигала 100 км в час. Непогода привела к сильным ливням, которые сменились резким похолоданием и снегопадом. В результате оказались отрезаны несколько расположенных в горах населенных пунктов. При этом во многих районах страны ураганы вывели из строя электроснабжение, вынудив ливанцев пользоваться электрическими генераторами.

По сообщениям синоптиков, сейчас уже пройден пик снежной бури, однако в ближайшие дни сохранится холодная погода, сопровождаемая гололедом и туманами. В некоторых странах власти рассылают смс-сообщения с призывами на время непогоды отказаться от выезда за пределы мест проживания.

В целом, выпадение снега – не редкость на Ближнем Востоке в зимнее время. Как отмечают метеорологические службы, пришедшие в этом году снегопады стали одними из самых крупных в регионе за последние несколько лет.