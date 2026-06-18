Снести собственный дом просят жители двухэтажки в Павлодаре

Жители дома по улице Гагарина живут в постоянном страхе, что в любой момент может произойти обвал крыши или стен. Двухэтажка уже давно признана ветхой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пенсионерка Бакыт Макашева живет в доме по адресу Гагарина, 65/1 уже 20 лет. Говорит, выхода у нее нет, идти попросту некуда. В зале сейчас нависла угроза обвала. Крыша давно дала течь и в проливные дожди приходится спасаться ведрами и тазиками. Тем временем, не исключает женщина и обвала.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

— Дом полностью валится, трещины идут. Ну не рассчитан он был на такой длительный срок службы. Конечно, страшно. Спать ложимся и боимся, что утром не проснемся. Крыша вот так слабину где-нибудь даст и рухнет прям на нас. Что в квартирах проблемы, что в подъезде, — говорит жительница дома № 65/1 по улице Гагарина Бакыт Макашева.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

В доме всего лишь 8 квартир и ремонт крыши, конечно, обойдется каждому собственнику недешево. Рассчитывать на сбор денег не стоит, говорят люди. Вместе с тем, и смысла в этом никакого нет. Официально акиматом Павлодара дом признан аварийным и его должны снести. Однако с этим вопросом много лет тянут.

Фото: Артём Викторов / Kazinform

— В нашем доме из коммуникаций только центральное отопление. Благо хоть это есть, но когда-то давным-давно здесь было еще и печное отопление. Воду мы носим с колонки, туалеты стоят на улице. Вот кому расскажи, что живу в городе в квартире и хожу в туалет на улице. Ну это же нонсенс. На протяжении многих лет мы добиваемся сноса и что-то толку нет. Обещают каждый год, — рассказала жительница дома № 65/1 по улице Гагарина Кульбаршин Камешова.

Фото: Артём Викторов /Kazinform

Фото: Артём Викторов /Kazinform

В акимате Павлодара рассказали, дом действительно признан аварийным и включен в «Дорожную карту», в рамках которой в городе должны снести ряд старых строений до 2029 года. При этом загвоздка в поиске инвесторов. Именно частные застройщики должны изъявить желание заняться такой рутиной. Бизнесменам предстоит временно переселить людей за свой счет в съемное жилье, снести дом, построить на их месте новый и после еще выдать людям новое жилье. А оставшиеся квадратные метры реализовать и возможно получить прибыль.

Фото: Артём Викторов /Kazinform

— В настоящее время ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов для реализации проекта комплексной застройки многоквартирными жилыми домами. Окончательное решение о выборе инвестора будет принято в соответствии с правилами отбора инвесторов. После определения инвестора условия расселения собственников будут реализовываться в рамках действующего законодательства и заключаемых соглашений между участниками проекта реновации, — сообщили в акимате города Павлодара.

Фото: Артём Викторов /Kazinform

Пока жители вынуждены засыпать в своих квартирах с тревогой за безопасность. Повод для опасений у них есть: совсем недавно в ветхом доме по адресу Павлова, 18 произошло обрушение межэтажного перекрытия в одном из подъездов. Никто не пострадал, однако жильцы этой двухэтажки также бояться за собственные жизни. Говорят, что они как раз-таки постелили новую кровлю, но даже это уже не спасает.

Фото: Артём Викторов /Kazinform

Напомним, в Павлодаре в общем должны снести более 40 ветхих дома в рамках реновации некоторых микрорайонов.