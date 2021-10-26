Снести их ветхий дом попросили жители одного из районов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Алмалинского района Алматы просили снести их ветхое жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении городского планирования и урбанистики прокомментировали, что указанный дом на пр. Райымбека, 174Г (Алмалинский район) входит в программу реновации ветхого жилья.

«Сроки сноса строения будут уточнены при поступлении заявок от инвесторов на освоение данного участка. Все вопросы, связанные с освоением участка, сносом и компенсацией будут решаться в соответствии с действующим законодательством РК», - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что ветхие дома в Алматы будут снесены только при 100% согласии жителей. В городе запустили программу реновации жилищного фонда на 2021-2025 годы, в рамках которой планируется снос 708 ветхих жилых домов и строительство 683 жилых домов.