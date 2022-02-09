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Снегозадержание проводят на полях аграрии СКО

9 Февраля 2022 20:22
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Снегозадержание проводят на полях аграрии СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области аграрии готовятся к предстоящим весенне-полевым работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В этом году посевная кампания в регионе будет проходить в условиях недостатка влаги. Влагозапасы в метровом слое снега в среднем составляют от 40 до 60 мм. Специалисты отмечают, что перед посевной необходимо иметь хотя бы 150 мм. Сейчас аграриям важно провести снегозадержание, что позволит улучшить ситуацию с запасами продуктивной влаги.

Работы по снегозадержанию проводят и в агроформировании ТОО «Хуландой», расположенном в селе Токаревка Мамлютского района. Общая посевная площадь, с которой работает сельхозформирование – более двух тысяч гектаров. В агроформировании рассказали, что снегозадержание провели в один след на площади более 1,1 тысячи гектаров.

В целом по области снегозадержание агроформирования провели в первый след на площади около 2,5 млн гектаров и во второй след – 794 тысячи гектаров.

Общая посевная площадь в регионе в этом году составит 4,3 млн га, в том числе зерновые и зернобобовые культуры – 3 млн га. Масличные разместятся на 957 тысячах га, картофель и овощи – 32 тысячи и 6,2 тысячи гектаров, соответственно, кормовые культуры – 345 тысяч гектаров. Площадь гречихи в этом году увеличили более чем в два раза – до 8,7 тысячи гектаров.


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#Северо-Казахстанская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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