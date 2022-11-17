Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Снегопад в Алматы: 136 ДТП произошло за сутки

17 Ноября 2022, 10:33
Снегопад в Алматы: 136 ДТП произошло за сутки
17 Ноября 2022, 10:33

Снегопад в Алматы: 136 ДТП произошло за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы в связи с ухудшением погодных условий призывает участников дорожного движения к усилению мер безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным дежурной части управления местной полицейской службы Центра оперативного управления департамента полиции Алматы, с 08:00 утра 16 ноября до 08:00 утра 17 ноября зарегистрировано 136 ДТП, 26 из них – с пострадавшими. Погибших нет.

«В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега, понижением температуры воздуха до минусовых отметок, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, рекомендуем водителям и владельцам транспортных средств произвести на своих транспортных средствах замену шин на зимние», - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП города Ержан Узабаев.

Спикер призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это поможет избежать трагедий на дорогах города.

Ранее сообщалось, что в Алматы выпало 8-10 см снега, в предгорной местности – до 16 см снега, в горных районах – до 21 см.


Новости по теме
Нарушения правил выпаса домашнего скота выявляют полицейские в Жамбылской области
Более 2кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа
64-летняя женщина погибла в ДТП в Актюбинской области
Читайте также
Более 2кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа
64-летняя женщина погибла в ДТП в Актюбинской области
Нарушения правил выпаса домашнего скота выявляют полицейские в Жамбылской области
Казахстанцы увидят в прямом эфире матчи «Кайрата» в элитном раунде Лиги чемпионов
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору