Снегопад и наводнение в ЮАР: 49 человек погибли
По меньшей мере 49 человек, в том числе несколько школьников, погибли в результате наводнений, охвативших Восточно-Капскую провинцию в Южной Африке из-за проливных дождей и снегопадов, обрушившихся на некоторые районы страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
«Число погибших увеличивается с каждым часом. Ситуация на местах крайне тяжёлая», — заявил премьер провинции Оскар Мабуяне.
Среди обнаруженных тел — четверо детей, водитель и кондуктор, находившиеся в автобусе, который во вторник утром унесло потоком воды, когда он пересекал мост.
По словам Мабуяне, спасательные работы продолжаются — разыскиваются ещё четверо детей, которые также находились в этом автобусе.
Ранее один из официальных представителей сообщил Newzroom Afrika, что были найдены восемь тел, включая тело водителя.
По данным SABC, трое детей были спасены во вторник — их нашли, когда они держались за деревья.
По словам Мабуяне, сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома, многие из них провели ночь во временных убежищах.
Он поблагодарил тех, кто помогает властям в поисках пропавших и вовремя предупредил соседей о приближении наводнения.
По данным властей, в Восточно-Капской провинции пострадали 58 школ.
«За все годы моей жизни я не видел ничего подобного», — отметил Мабуяне.
В соседней провинции Квазулу-Натал повреждены 68 школ в девяти округах. О жертвах там пока не сообщалось.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования семьям погибших и призвал граждан проявлять осторожность.
Ранее сообщалось, что более 200 человек погибли из-за наводнений в Нигерии.