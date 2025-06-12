РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Снегопад и наводнение в ЮАР: 49 человек погибли

    По меньшей мере 49 человек, в том числе несколько школьников, погибли в результате наводнений, охвативших Восточно-Капскую провинцию в Южной Африке из-за проливных дождей и снегопадов, обрушившихся на некоторые районы страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Снегопад и наводнение в ЮАР: 49 человек погибли
    Фото: Gift of the Givers

    «Число погибших увеличивается с каждым часом. Ситуация на местах крайне тяжёлая», — заявил премьер провинции Оскар Мабуяне.

    Среди обнаруженных тел — четверо детей, водитель и кондуктор, находившиеся в автобусе, который во вторник утром унесло потоком воды, когда он пересекал мост.

    По словам Мабуяне, спасательные работы продолжаются — разыскиваются ещё четверо детей, которые также находились в этом автобусе.

    Ранее один из официальных представителей сообщил Newzroom Afrika, что были найдены восемь тел, включая тело водителя.

    По данным SABC, трое детей были спасены во вторник — их нашли, когда они держались за деревья.

    По словам Мабуяне, сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома, многие из них провели ночь во временных убежищах.

    Он поблагодарил тех, кто помогает властям в поисках пропавших и вовремя предупредил соседей о приближении наводнения.

    По данным властей, в Восточно-Капской провинции пострадали 58 школ.

    «За все годы моей жизни я не видел ничего подобного», — отметил Мабуяне.

    В соседней провинции Квазулу-Натал повреждены 68 школ в девяти округах. О жертвах там пока не сообщалось.

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования семьям погибших и призвал граждан проявлять осторожность.

    Ранее сообщалось, что более 200 человек погибли из-за наводнений в Нигерии. 

    Теги:
    Африка Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают