Снегопад и наводнение в ЮАР: 49 человек погибли

«Число погибших увеличивается с каждым часом. Ситуация на местах крайне тяжёлая», — заявил премьер провинции Оскар Мабуяне.

Среди обнаруженных тел — четверо детей, водитель и кондуктор, находившиеся в автобусе, который во вторник утром унесло потоком воды, когда он пересекал мост.

По словам Мабуяне, спасательные работы продолжаются — разыскиваются ещё четверо детей, которые также находились в этом автобусе.

Ранее один из официальных представителей сообщил Newzroom Afrika, что были найдены восемь тел, включая тело водителя.

По данным SABC, трое детей были спасены во вторник — их нашли, когда они держались за деревья.

По словам Мабуяне, сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома, многие из них провели ночь во временных убежищах.

Он поблагодарил тех, кто помогает властям в поисках пропавших и вовремя предупредил соседей о приближении наводнения.

По данным властей, в Восточно-Капской провинции пострадали 58 школ.

«За все годы моей жизни я не видел ничего подобного», — отметил Мабуяне.

В соседней провинции Квазулу-Натал повреждены 68 школ в девяти округах. О жертвах там пока не сообщалось.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования семьям погибших и призвал граждан проявлять осторожность.

Ранее сообщалось, что более 200 человек погибли из-за наводнений в Нигерии.