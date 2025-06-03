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    22:20, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Более 200 человек погибли из-за наводнений в Нигерии

    Официальное число погибших в результате наводнений, обрушившихся в четверг на нигерийский город Моква, превысило 200 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

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    Фото: Anadolu Ajansı

    Еще около 500 человек числятся пропавшими без вести. Однако местный чиновник Муса Кимбоку сообщил BBC, что поисково-спасательные работы прекращены, так как власти больше не надеются найти выживших.

    Наводнения были названы самыми сильными за последние 60 лет в этом районе.

    В воскресенье Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям объявило о начале предоставления гуманитарной помощи пострадавшим. Агентство также отметило, что в результате наводнения были повреждены дороги и мосты. Это в свою очередь негативно сказалось на местной экономике и транспортной ситуации.

    Наводнения — нередкое явление в Нигерии в сезон дождей, который длится с апреля по октябрь.

    Ранее сообщалось, что почти 800 объектов недвижимости были полностью разрушены наводнениями на востоке Австралии, еще порядка 10 тысяч зданий пострадали частично.

    Теги:
    Нигерия Наводнения Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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