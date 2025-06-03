Более 200 человек погибли из-за наводнений в Нигерии

Еще около 500 человек числятся пропавшими без вести. Однако местный чиновник Муса Кимбоку сообщил BBC, что поисково-спасательные работы прекращены, так как власти больше не надеются найти выживших.

Наводнения были названы самыми сильными за последние 60 лет в этом районе.

В воскресенье Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям объявило о начале предоставления гуманитарной помощи пострадавшим. Агентство также отметило, что в результате наводнения были повреждены дороги и мосты. Это в свою очередь негативно сказалось на местной экономике и транспортной ситуации.

Наводнения — нередкое явление в Нигерии в сезон дождей, который длится с апреля по октябрь.

Ранее сообщалось, что почти 800 объектов недвижимости были полностью разрушены наводнениями на востоке Австралии, еще порядка 10 тысяч зданий пострадали частично.