Более 200 человек погибли из-за наводнений в Нигерии
Официальное число погибших в результате наводнений, обрушившихся в четверг на нигерийский город Моква, превысило 200 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.
Еще около 500 человек числятся пропавшими без вести. Однако местный чиновник Муса Кимбоку сообщил BBC, что поисково-спасательные работы прекращены, так как власти больше не надеются найти выживших.
Наводнения были названы самыми сильными за последние 60 лет в этом районе.
В воскресенье Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям объявило о начале предоставления гуманитарной помощи пострадавшим. Агентство также отметило, что в результате наводнения были повреждены дороги и мосты. Это в свою очередь негативно сказалось на местной экономике и транспортной ситуации.
Наводнения — нередкое явление в Нигерии в сезон дождей, который длится с апреля по октябрь.
Ранее сообщалось, что почти 800 объектов недвижимости были полностью разрушены наводнениями на востоке Австралии, еще порядка 10 тысяч зданий пострадали частично.