Почти 800 зданий на востоке Австралии полностью разрушены из-за наводнений

По его словам, не менее 794 объектов недвижимости, включая жилые, коммерческие и промышленные помещения, «полностью не пригодны для дальнейшей эксплуатации из-за повреждений, нанесенных паводковыми водами». «Наши специалисты уже проверили более 5,3 тыс. зданий, чтобы оценить нанесенный ущерб, <…> и им предстоит проверить еще порядка 10 тыс. объектов», — сказал он.

Также в службе отметили, что по мере отступления воды аварийно-спасательные бригады SES NSW приступают к ликвидации последствий наводнений. «Приоритетом, конечно, остается доставка продовольствия и предметов первой необходимости гражданам, остающимся в изоляции из-за паводков, но также мы начинаем очистку территорий, откуда вода уже ушла и можно безопасно проводить уборку», — сообщил Хип, добавив, что в принесенных наводнениями грязи и иле «присутствуют опасные острые обломки, токсичные вещества, отходы жизнедеятельности людей и животных, а также микробы, бактерии, грибки и вирусы», поэтому их сбор требует специальных мер защиты и времени.

Власти штата Новый Южный Уэльс предупредили граждан, возвращающихся в свои дома после эвакуации, о случаях мародерства в городах, оказавшихся в зоне затопления. Заместитель комиссара полиции штата Питер Тертелл сообщил, что после того, как двум мужчинам были предъявлены обвинения в мародерстве, в районах бедствия было введено расширенное патрулирование. «Если мы обнаружим, что кто-то вновь собрался попытать счастья в краже имущества из разрушенных домов, мы призовем его к ответу», — сказал он.

Из-за проливных дождей, обрушившихся на восточное побережье Австралии в период с 15 по 23 мая, более 150 населенных пунктов оказались в зоне масштабных наводнений, их жителям пришлось покинуть свои дома и найти укрытие у родственников или в эвакуационных пунктах. Согласно данным Государственного бюро гидрометеорологии, за это время в ряде регионов на востоке страны выпало более 600 мм осадков.