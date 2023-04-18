Снег выпал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Небольшой снег выпал в горных и предгорных районах Алматы в ночь на 18 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Многие алматинцы делятся фото и видео в социальных сетях. Снег утром наблюдали в верхней части мегаполиса. Кроме того, снег выпал в Талгаре Алматинской области.

Ранее департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» информировал, что 18 апреля ночью и утром ожидаются осадки: дождь с переходом в снег, туман и гололедица. Также ночью ожидались заморозки 1-3 градуса, днем 6-8 тепла.

В связи с похолоданием в ночное время спасатели Алматы призывали жителей соблюдать меры безопасности: не отапливать жилье газовыми плитами, не перегружать сети электрических приборов и следить за их исправностью.

По данным синоптиков, снег в Алматы сегодня не ожидается.



