Снег выпал в Сахаре

Издание отмечает, что подобное здесь случается очень редко — примерно раз в десять лет.

10 марта область низкого давления переместилась с Пиренейского полуострова в сторону Северной Африки и принесла в регион влажный воздух. Как и прогнозировали синоптики, его встреча с холодными воздушными массами принесла зимнюю погоду — с минусовыми температурами и снежинками.

11 марта снег шел в основном в Атласских горах и других высоко расположенных регионах, но также и у края пустыни.

По данным портала weather. com, именно в районе горной цепи «влажные воздушные массы [из Средиземноморья] сталкиваются с холодным воздухом на высоте», в результате чего «даже возле пустыни могут возникать снегопады».

— Однако снежный покров недолговечен: уже сегодня над Северной Африкой снова сияет солнце, температура заметно повысилась, и снега в пустыне в ближайшее время не будет, — отмечается в публикации.

Напомним, в прошлом году впервые за 10 лет снегом засыпало самую сухую пустыню в Чили.