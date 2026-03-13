телерадиокомплекс президента РК
    00:01, 13 Март 2026 | GMT +5

    Снег выпал в Сахаре

    В крупнейшей пустыне мира выпал снег, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Снег выпал в Сахаре
    Фото: BILD

    Издание отмечает, что подобное здесь случается очень редко — примерно раз в десять лет.

    10 марта область низкого давления переместилась с Пиренейского полуострова в сторону Северной Африки и принесла в регион влажный воздух. Как и прогнозировали синоптики, его встреча с холодными воздушными массами принесла зимнюю погоду — с минусовыми температурами и снежинками.

    11 марта снег шел в основном в Атласских горах и других высоко расположенных регионах, но также и у края пустыни.

    По данным портала weather. com, именно в районе горной цепи «влажные воздушные массы [из Средиземноморья] сталкиваются с холодным воздухом на высоте», в результате чего «даже возле пустыни могут возникать снегопады».

    — Однако снежный покров недолговечен: уже сегодня над Северной Африкой снова сияет солнце, температура заметно повысилась, и снега в пустыне в ближайшее время не будет, — отмечается в публикации.

    Напомним, в прошлом году впервые за 10 лет снегом засыпало самую сухую пустыню в Чили.

    Диана Калманбаева
