Снег выпал в горах Алматы

2 сентября в Алматы резко похолодало: в городе наблюдается дождь, а в горах Заилийского Алатау пошел снег, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видеокамеры, установленные на базовых станциях горнолыжного курорта «Шымбулак», в режиме онлайн показывают, что средние и верхние трассы, включая Ледник Богдановича, покрыты снегом.

4 сентября 2023 года в среднегорной и высокогорной зонах Иле-Алатау, а именно на высоте выше 2500 метров, выпали осадки: дождь с переходом в мокрый снег. Как сообщили синоптики, это было обусловлено северо-западным вторжением холодного воздуха и связанным с ним атмосферным фронтом.

Ранее «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение для большей части Казахстана, а также прогнозировал дожди и заморозки в некоторых регионах страны.