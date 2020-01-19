Снег ожидается на большей части территории Казахстана 20 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 20 января в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием северного и южного циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, в связи с чем пройдет снег, на западе, юге и юго-востоке – осадки. В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской областях ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке с метелью, на юге - гололед.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Карагандинской – низовая метель. В Алматинской области ночью, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра 17-22 м/с. В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.