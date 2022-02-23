Снег на севере Казахстана прогнозируют синоптики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие трое суток на юге Казахстана ожидается погода без осадков, на севере страны прогнозируют снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
В предстоящие трое суток южная половина территории Казахстана все еще будет находиться под властью обширного антициклона, с чем сохранится погода без осадков.
Северная половина страны также останется под влиянием фронтальных разделов - ожидаются осадки (преимущественно снег), низовая метель, усиление ветра 15-23 м/с.
По республике ожидаются туман, гололед. Столбики термометров на севере страны ночью сохранятся в пределах 5-18 мороза, на востоке и в центре страны 8-26 градусов мороза, на юге республики 5 мороза-5 тепла, на западе 0-10 мороза.
Ранее сообщалось, что 23 февраля ложбина циклона с районов Белого моря будет смещаться через северные, центральные и восточные регионы РК, с чем на севере, центре и востоке страны пройдет снег с низовой метелью, также ожидается гололед.
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