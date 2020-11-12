Снег, метель, гололед: шторм ожидается в столице и семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 13 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90 %.

В Восточно-Казахстанской области 13 ноября ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Усть-Каменогорске 13 ноября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Семее 13 ноября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.

В Павлодарской области ночью 13 ноября ожидаются местами гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90 %.

В Акмолинской области 13 ноября местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.

В Алматинской области 13 ноября ночью местами ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). Местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области 13 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Костанае днем 13 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

В Западно-Казахстанской области 13 ноября местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный днем местами 15-20 м/с.

В Уральске 13 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед.13 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Вероятность шторма 90-95%.

В Северо-Казахстанской области днем 13, сутки 14 ноября на большей части ожидается снег. Сутки 13-14 ноября местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. 13 ноября ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. 14 ноября ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 13, сутки 14 ноября ожидаются гололед, низовая метель. Днем 13 ноября ветер юго-западный 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.