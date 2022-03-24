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    23:35, 23 Март 2022 | GMT +6

    Снег, метель, гололед - погода в Казахстане 24 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Ложбина циклона по-прежнему будет оказывать влияние на северные регионы РК, а также с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, на севере, востоке страны преимущественно в виде снега, в горных районах юга – сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке – низовая метель», - говорится в сообщении синоптиков.

    На большей части Акмолинской области ожидаются усиление ветра 15-20, на севере, востоке порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области – низовая метель, гололед.

    В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке – низовая метель, гололед.

    В Павлодарской области ожидаются усиление ветра ночью на севере области, днем на большей части области 15-20, на западе области порывы 25 м/с, на севере с низовой метелью, днем на севере области – гололед.

    На севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, с метелью, днем - гололед.

    На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Костанайской области ожидаются на севере низовая метель, на западе и юге области – туман, усиление ветра на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Актюбинской области ожидаются на севере, в центре туман, усиление ветра ночью в центре, днем на северо-востоке области порывы 18 м/с.

    На юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед, на юге и востоке области - усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    В Туркестанской области ожидаются на севере и в горных районах туман, днем в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге области, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На западе, востоке и в центре Атырауской области, на юго-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.


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