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Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане

14 Ноября 2021 16:00
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Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Северо-западный циклон, быстро смещаясь через территорию Казахстана, вызовет осадки на северной половине преимущественно в виде снега, а на южной - в виде дождя. На большей части страны ожидается усиление ветра, на севере - с низовой метелью, гололед, туман», - говорится в сообщении синоптиков.

На юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Костанайской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15 м/с.

На западе и севере Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед.

В Туркестанской области на севере, западе в горных районах ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с, на юге и в горных районах - туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на западе - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке и центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе, северо-востоке области и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28, временами 30 м/с и более, ночью и утром на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах - туман, гололед, низовая метель.

Утром днем на севере Кызылординской области ожидается гололед.

На юго-западе Северо-Казахстанской области, на западе, северо-востоке Мангистауской области, ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

На юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, на севере, юге и востоке области - усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

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#Казгидромет   #Погода  
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