Снег и ветер ожидается в большинстве городов Казахстана 26 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На севере и западе Казахстана 26 марта ожидаются осадки в виде метелей, на юге преимущественно в виде дождя, а в горных, предгорных районах – сильные осадки, туман, гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 6 тепла. По области ожидаются осадки, временами сильные, гололёд, туман.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидается гололёд.

В Атырау облачно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 8-10 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.

В Кокшетау переменная облачность, ночью снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 3 мороза. По области ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 2-4 мороза. По области ожидаются туман, гололёд, низовая метель.

В Кызылорде переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 12-14 тепла. По области ожидаются туман, гололёд, усиление ветра.

В Павлодаре переменная облачность, днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются низовая метель, туман.

В Петропавловске переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидается низовая метель.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 13-15 тепла.

В Таразе переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 14-16 тепла.

В Туркестане переменная облачность, днём дождь, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 13-15 тепла. В горных районах ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), гроза, усиление ветра.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 1-3 тепла. По области ожидается туман.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём снег, туман, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью до 2 градусов тепла, днём 14-16 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 13-15 тепла.

Напомним, в предстоящие дни циклон из районов Скандинавии будет смещаться на западные и северные регионы республики, а южные и центральные районы Казахстана остаются под влиянием Южного циклона. Он принесет осадки в виде дождя и снега.