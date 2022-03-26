Снег и ветер ожидается в большинстве городов Казахстана 26 марта
В Актау переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 6 тепла. По области ожидаются осадки, временами сильные, гололёд, туман.
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидается гололёд.
В Атырау облачно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 8-10 тепла.
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.
В Кокшетау переменная облачность, ночью снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 3 мороза. По области ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 2-4 мороза. По области ожидаются туман, гололёд, низовая метель.
В Кызылорде переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 12-14 тепла. По области ожидаются туман, гололёд, усиление ветра.
В Павлодаре переменная облачность, днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём до 2 тепла. По области ожидаются низовая метель, туман.
В Петропавловске переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидается низовая метель.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 13-15 тепла.
В Таразе переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 14-16 тепла.
В Туркестане переменная облачность, днём дождь, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 13-15 тепла. В горных районах ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), гроза, усиление ветра.
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 1-3 тепла. По области ожидается туман.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 3-5 тепла.
В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём снег, туман, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 1-3 мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью до 2 градусов тепла, днём 14-16 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 13-15 тепла.
Напомним, в предстоящие дни циклон из районов Скандинавии будет смещаться на западные и северные регионы республики, а южные и центральные районы Казахстана остаются под влиянием Южного циклона. Он принесет осадки в виде дождя и снега.