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    00:03, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Снег и дождь пройдут в Казахстане 9 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина циклона продолжит оказывать свое влияние 9 февраля практически на всю территорию РК – на южной половине страны ожидаются осадки, местами сильные (дождь, снег), туман, гололед, а на северной половине пройдет снег, сохранится усиление ветра с метелью. И только на западе республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, с метелью, в Восточно-Казахстанской области на дорогах гололедица.

    В Костанайской, Карагандинской, ночью в Актюбинской областях местами ожидаются усиление ветра 15-23 м/с, с низовой метелью, в Карагандинской области местами – туман.

    В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с, в Жамбылской области порывы 23-28 м/с, с низовой метелью.

    В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед.

    В Мангистауской области местами ожидается гололед, в Западно-Казахстанской – туман.


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