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    11:18, 01 Март 2021 | GMT +6

    Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на 2-4 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 марта озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Очередной атлантический циклон смещается на территорию Казахстана. В его теплом секторе западные ветры обеспечат поступление теплого и влажного атлантического воздуха. Пройдут осадки в виде снега и дождя. Ожидаются гололедные явления, туман, усиление ветра в северных регионах с низовой метелью.


    Теги:
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