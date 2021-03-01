Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на 2-4 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 марта озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Очередной атлантический циклон смещается на территорию Казахстана. В его теплом секторе западные ветры обеспечат поступление теплого и влажного атлантического воздуха. Пройдут осадки в виде снега и дождя. Ожидаются гололедные явления, туман, усиление ветра в северных регионах с низовой метелью.