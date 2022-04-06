Снег и дождь - прогноз погоды на три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на 7-9 апреля опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В предстоящие трое суток, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки в виде снега и дождя, в южной половине - дожди с грозами, в южной части, в центре и на востоке страны - сильные осадки в виде дождя. По республике будут наблюдаться туманы, усиление ветра. На северную половину республики окажет влияние Западный антициклон, с которым в конце периода будет погода без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.