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    12:19, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Снег и дождь - прогноз погоды на три дня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды на 7-9 апреля опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В предстоящие трое суток, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут осадки в виде снега и дождя, в южной половине - дожди с грозами, в южной части, в центре и на востоке страны - сильные осадки в виде дождя. По республике будут наблюдаться туманы, усиление ветра. На северную половину республики окажет влияние Западный антициклон, с которым в конце периода будет погода без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная для mail.ru
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