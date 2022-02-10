Снег и дождь - погода 11 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 11 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Ложбина циклона будет оказывать влияние на большую часть территории Казахстана и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке, в центре – снег, лишь на юго-востоке республики – без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге, западе страны – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

В Акмолинской области на западе области ожидаются низовая метель, ночью и утром на юге, востоке области туман, днем на юго-западе области усиление ветра порывы 15-20 м/с. В Актюбинской области ожидаются на севере, в центре области низовая метель, на востоке области туман, гололед, усиление ветра на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Костанайской области ожидаются на севере, западе области низовая метель, на юге, востоке области туман, усиление ветра на севере и западе области 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидаются днем на юго-западе, западе области метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области ожидаются днем на западе области низовая метель, на севере, востоке, в центре области туман, усиление ветра днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кызылординской области ожидаются на севере, в центре области туман, днем гололед, усиление ветра утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с. В Жамбылской области ожидаются на севере области, в горных районах туман, усиление ветра днем на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В Туркестанской области ожидаются на юге, в горных и предгорных районах области туман, усиление ветра днем на севере области 15-20 м/с. В Атырауской области ожидаются на севере, востоке и в центре области туман, гололед, усиление ветра на севере, востоке области 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидаются на северо-западе, западе области гололед, на севере области – туман. На севере Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юге Павлодарской, Алматинской области ожидается туман. Ночью на севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается гололед.