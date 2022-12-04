Сначала восстановят теплоснабжение, затем горячее водоснабжение – энергетик из Экибастуза

4 Декабря 2022, 22:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Правительства РК опубликовала в Telegram-канале «UKIMET» мнение эксперта о том, как ведутся работы по возвращению тепла в Экибастузе, передает МИА «Казинформ».

«Специалисты выбрали верный алгоритм, по которому восстанавливают городскую систему теплоснабжения. Сначала восстанавливается теплоснабжение, затем ведутся работы по восстановлению горячего и холодного водоснабжения, канализации. Как горожанин и инженер-теплотехник со стажем отмечу, что предприятия города, области и других городов ведут полномасштабную работу по отогреву и наладке систем. Вижу положительную динамику», - пояснил экибастузский энергетик Евгений Сайбаталов.