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    21:55, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Сначала медработникам поставят прививку от коронавируса в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области вакцинация против коронавируса будет проходить поэтапно. Сначала прививку поставят медицинским работникам, затем специалистам департамента санитарно-эпидемиологического контроля и полиции, а отдельным гражданам будут делать прививки только по желанию. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, по области с 1 по 25 января 2021 года выявлено 327 подтвержденных случаев COVID-19. Это показатель интенсивности на 100 тысяч населения 16,2. Из них с симптомами - 59 случаев, без симптомов - 268 случаев.

    «Коечный фонд по области составляет 610 инфекционных и 340 карантинных койко-мест. На сегодняшний день, нагрузка от числа инфекционных коек - 24,4% (149 чел.), нагрузка от карантинных коек – 10,0% (34 чел.). В связи с различным сценарием развития коронавирусной инфекции, есть возможность увеличить количество инфекционных коек до 5 610», - сказал Марат Орынбасарулы.

    Также присутствовавший на брифинге главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов доложил о работе мобильных групп, контролирующих требования карантинного периода.

    «По результатам мониторинга, проведенного мобильными группами, было посещено 5024 объекта. На основании рапортов, поступивших из отделов полиции, составлен 581 протокол, наложены штрафы в размере 32 087 000 тенге. Из них 565 физических лиц, 13 индивидуальных предпринимателей, одно юридическое лицо, два должностных лица нарушили требования карантинного периода», - добавил Нурбек Садыкбекулы.



    Теги:
    Здравоохранение Туркестанская область
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