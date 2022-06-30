30 Июня 2022 14:34

Смягчить правила оплаты за парковку призывают в столичном маслихате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат маслихата Нур-Султана Алмат Жунусов поделился идеями касательно совершенствования системы управления платных парковочных пространств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, на сегодняшний день платные парковки не решают вопрос дефицита парковочных мест, регулирования трафика автомобилей и пробок на дорогах. Кроме того, имеются вопросы относительно распределения доходов от реализации проекта между частным и государственным партнерами», - сказал Алмат Жунусов на заседании маслихата.

По его словам, поступает много нареканий от автомобилистов из-за штрафов за несвоевременную оплату за парковку.

«Штрафы высокие и несоизмеримы с самой суммой оплаты. Существует необходимость пересмотра размера штрафов в сторону уменьшения, увеличения сроков по оплате штрафов с возможностью их оплаты до конца месяца, рассмотрения вопроса по созданию альтернативы платным парковкам», - заключил депутат.