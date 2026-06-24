Сможет ли Узбекистан сотворить чудо? Сохраняет ли сборная шансы на плей-офф ЧМ-2026

Сборная Узбекистана, несмотря на два поражения подряд на чемпионате мира по футболу 2026 года, сохраняет математические шансы на выход в стадию 1/16 финала, передает корреспондент агентства Kazinform.

После двух туров в группе K команда под руководством Фабио Каннаваро замыкает турнирную таблицу с нулем очков. На старте турнира узбекистанцы уступили Колумбии со счетом 1:3, а затем потерпели крупное поражение от Португалии — 0:5.

Разница забитых и пропущенных мячей составляет минус семь. Однако новый формат чемпионата мира с участием 48 сборных оставляет возможность для борьбы даже командам, занявшим третьи места в группах.

Помимо двух лучших команд каждого квартета, в плей-офф выходят восемь лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Ключевое значение для турнирных перспектив Узбекистана имел матч между Колумбией и ДР Конго. Победа южноамериканцев со счетом 1:0 сохранила интригу в группе и оставила представителям Центральной Азии шансы для продолжения борьбы.

Теперь перед командой Каннаваро стоит максимально понятная задача — обыграть ДР Конго в заключительном туре. Любой иной результат лишит узбекистанцев возможности претендовать на выход из группы.

Впрочем, одной победы может оказаться недостаточно. Из-за тяжелого поражения от Португалии сборная Узбекистана имеет одну из худших разниц мячей среди потенциальных претендентов на третьи места. Поэтому в матче с ДР Конго значение будет иметь не только результат, но и итоговый счет.

Таким образом, заключительная встреча группового этапа становится для дебютантов чемпионата мира фактически матчем за историю. Победа позволит Узбекистану сохранить шансы на первое в истории попадание в плей-офф мирового первенства, а также стать одной из главных сенсаций турнира.

Как прошел матч Португалия-Узбекистан можно узнать здесь.