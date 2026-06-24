Дубль Роналду помог Португалии разгромить Узбекистан на ЧМ-2026

Сборная Португалии одержала уверенную победу над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы K на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне завершилась со счетом 5:0 в пользу португальской команды.

Счет был открыт уже на шестой минуте — отличился Криштиану Роналду. На 17-й минуте преимущество европейской сборной увеличил Нуну Мендеш. Незадолго до перерыва Роналду оформил дубль, забив второй мяч на 39-й минуте.

Во втором тайме в воротах сборной Узбекистана оказался еще один мяч после автогола голкипера Абдувохида Нематова на 60-й минуте. Окончательный результат на 87-й минуте установил Рафаэл Леау.

По ходу первого тайма узбекистанская команда сумела поразить ворота соперника, однако после просмотра видеоповтора VAR гол Азизжона Ганиева был отменен из-за нарушения правил в атаке.

После двух туров Португалия улучшила свое положение в группе, тогда как сборная Узбекистана по-прежнему остается без набранных очков.

В заключительном туре группового этапа Португалия сыграет с Колумбией, а Узбекистан встретится со сборной ДР Конго. Оба матча состоятся 28 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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