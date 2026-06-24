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    Дубль Роналду помог Португалии разгромить Узбекистан на ЧМ-2026

    Сборная Португалии одержала уверенную победу над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дубль Роналду помог Португалии разгромить Узбекистан на ЧМ-2026
    Фото: FIFA

    Встреча группы K на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне завершилась со счетом 5:0 в пользу португальской команды.

    Счет был открыт уже на шестой минуте — отличился Криштиану Роналду. На 17-й минуте преимущество европейской сборной увеличил Нуну Мендеш. Незадолго до перерыва Роналду оформил дубль, забив второй мяч на 39-й минуте.

    Во втором тайме в воротах сборной Узбекистана оказался еще один мяч после автогола голкипера Абдувохида Нематова на 60-й минуте. Окончательный результат на 87-й минуте установил Рафаэл Леау.

    По ходу первого тайма узбекистанская команда сумела поразить ворота соперника, однако после просмотра видеоповтора VAR гол Азизжона Ганиева был отменен из-за нарушения правил в атаке.

    После двух туров Португалия улучшила свое положение в группе, тогда как сборная Узбекистана по-прежнему остается без набранных очков.

    В заключительном туре группового этапа Португалия сыграет с Колумбией, а Узбекистан встретится со сборной ДР Конго. Оба матча состоятся 28 июня.

    Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

    Ранее Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира.

    Португалия Спорт Футбол FIFA 2026 Узбекистан Чемпионат мира
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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