Месси оформил дубль и установил рекорд, Аргентина обыграла Австрию на ЧМ-2026

Сборная Аргентины одержала победу над Австрией во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы J завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

Главным героем матча стал капитан аргентинцев Лионель Месси. Уже на девятой минуте он не смог реализовать пенальти, назначенный за нарушение правил против Лаутаро Мартинеса. Однако на 38-й минуте форвард открыл счет, а в компенсированное ко второму тайму время оформил дубль и установил окончательный результат встречи.

Второй гол стал для Месси 17-м на чемпионатах мира. Тем самым аргентинец превзошел достижение немецкого нападающего Мирослава Клозе (16 мячей) и стал единоличным рекордсменом мировых первенств по количеству забитых голов.

После двух туров сборная Аргентины набрала шесть очков и досрочно вышла в лидеры группы J. В активе Австрии остается три очка.

В заключительном туре группового этапа Аргентина сыграет с Иорданией, а Австрия встретится с Алжиром.

Напомним, Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.