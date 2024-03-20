Названа причина оттока переселенцев из СКО

Северо-Казахстанская область в этом году готовится принять 766 семей переселенцев и 73 — кандасов. Насколько эффективна программа переселения и почему все-таки в регионе не удается снизить отток населения — корреспондент агентства Kazinform разговаривала с заместителем управления координации занятости и социальных программ Сериком Токумбетовым.

Миграция — одна из главных проблем самой северной части страны. Численность населения ежегодно сокращается, пустеют села, все меньше рабочих рук. Североказахстанцы уезжают в другие регионы страны, за пределы Казахстана. За прошлый год из области уехали почти четыре тысячи человек. Цифра каждый год примерно одна и та же. Замедлялись миграционные процессы только в период пандемии.

Каждый аким области обещал, что все сделает для того, чтобы сократить отток населения. Кумар Аксакалов даже намеревался взять всех уезжающих на карандаш. В 2019 году он заявлял, что пик миграции пройден и рассчитывал через пару лет выйти на положительное сальдо. Не случилось.

Определенные надежды возлагались на программу переселения из трудоизбыточных регионов страны. Северо-Казахстанская область участвует в ней с 2016-го года. За это время прибыли 4 629 семей, или 15 387 человек. В эту цифру включены и переселенцы, и кандасы.

— Эта программа нацелена на восполнение трудовых ресурсов. Конечно, специалист едет со своей семьей. На миграционных процессах это сказывается, в том числе. Но еще раз подчеркну, программы направлена на сокращение дефицита кадров. У нас открываются медицинские объекты, школы, промышленные предприятия — специалистов не хватает. Регион аграрный, нам нужны механизаторы, комбайнеры и другие. Мы приглашаем не всех подряд. Смотрим образование, соответствие требуемой квалификации, отрабатываем с работодателями, — прокомментировал С. Токумбетов.

Программа переселения жителей из трудоизбыточных регионов на север страны критикуется чуть ли не с момента ее запуска. В том числе и из-за возвращающихся обратно на юг казахстанцев. Однако в управлении говорят, что закрепляемость составляет более 84%. За эти годы уехали всего 2,5 тысячи человек.

— Уезжают по разным причинам. По состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по исполнению социального контракта. Кто-то из-за погодных условий. Семь холодных месяцев не все выдерживают, людям, приехавшим из южных регионов, даже с печками сложно справиться. В городе коммунальные услуги оплачиваются помесячно, а в деревне нужно сразу купить дрова и уголь — около 200 тысяч тенге сразу требуется. Нужно вовремя подготовить топливо. Северяне знают, что дрова нужно покупать уже в мае, чтобы их высушить и зимой отапливать дома. Некоторые же семьи приезжают в августе или осенью, — сказал С. Токумбетов.

Например, из Ирана в Сергеевку района Шал акына переехали 12 семей. Однако большая часть из них уехала в Мангистаускую область, где проживают их родственники. Как переселенцы они вернуться в регион уже не смогут, вся информация о них хранится в базах.

В этом году в регионе ждут 839 семей в составе 2 909 человек. Во внутреннем переселении участвуют Туркестанская, Кызылординская, Жамбылская, Мангистауская, Алматинская, область Жетысу, города Шымкент, Алматы и Астана. Кандасы приезжают из России, Монголии, Китая, Узбекистана, Ирана. Условия у обеих категорий одинаковые. На каждого прибывающего по программе переселения выделяются субсидии на переезд в размере 258 тысяч тенге, в течение 12 месяцев возмещаются расходы на аренду жилья и коммунальные услуги. В селе — до 77 тысяч тенге, в городе — до 110 тысяч тенге в зависимости от состава семьи.

Несколько лет назад в центре скандала оказались дома, которые строили специально для тех, кто изъявил желание переехать в регион. Информация дошла до Президента. Тогда лишились своих должностей акимы Айыртауского и Есильского районов, на заместителя акима области, руководителя областного управления координации занятости и социальных программ и акимов пяти районов наложили дисциплинарные взыскания.

Сейчас дома не строят. Заменили на сертификаты экономической мобильности, по которым государство оплачивает 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП (4,2 млн тенге). Но и с сертификатами не все так просто. По словам С. Токумбетова, воспользоваться им переселенцы должны в течение 6 месяцев с момента переезда.

— Мы предлагаем увеличить срок до года. Полгода — слишком мало, чтобы обустроиться на новом месте, на новой работе. Кроме того, на селе этих денег может хватить, в Петропавловске же цены гораздо выше, стоимость однокомнатной квартиры составляет 11-12 млн тенге. Мы предлагаем увеличить сумму сертификата до 6 млн тенге. Внесли предложения в Министерство труда, — сказал С. Токумбетов.

Помимо сертификатов и субсидий, начинающим предпринимателям предоставляют безвозмездные гранты и кредиты, выделяют участки для выращивания сельхозкультур и овощей. Людям помогают с документами, адаптацией на новом месте.

— В этом году уже прибыли 386 переселенцев, или 147 семей. Из них 204 трудоспособного возраста, в том числе 59 человек с высшим образованием. Специалисты в отрасли здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Отмечу, что за время действия программы дефицит кадров снижен в два раза, в том числе в 1,5 раза в отрасли сельского хозяйства, в 1,3 раза — в здравоохранении, в 2,5 раза — в образовании. Но квалифицированные кадры еще требуются. Сейчас на портале «Электронная биржа труда» 7 958 вакансий. Наиболее востребованы специалисты в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, образования, энергетики, медицины, сельского хозяйства, строительства и других, — сообщил С. Токумбетов.

Очевидно, что справиться с оттоком населения одной лишь программой переселения из трудоизбыточных регионов не получится. Нужны дополнительные меры, которые удерживали бы людей, особенно молодежь, в области. Например, выплата так называемых «северных». Вопрос этот регулярно поднимается на разных уровнях. Безусловно, при положительном решении под выплату попадет не только Северо-Казахстанская область. Но эти средства позволили бы северянам хоть немного компенсировать расходы на приобретение топлива, коммунальные услуги. Откровенно говоря, жителям северных областей приходится тратить больше денег и на покупку одежды и обуви.

Региону нужен газ, чтобы обеспечить более комфортные условия жизни на селе. Об этом тоже говорят много лет, но газ в область до сих пор не пришел.

Недавно в Сенате снова раскритиковали ситуацию с миграцией в северных областях РК и реализацию программы переселения. Глава региона Гауез Нурмухамбетов внес несколько предложений по улучшению демографической ситуации. Среди них увеличение в два раза единовременных пособий на рождение и по уходу за ребенком, ежемесячного пособия многодетным, постоянно проживающим в регионе, новый механизм по выплате субсидий работодателям за каждого трудоустроенного, увеличение суммы сертификата экономической мобильности до 1 625 МРП, расширение категории лиц, имеющих право на заселение в дома по программе «Еңбек» для внутриобластного переселения и предусмотреть для них выдачу сертификатов экономической мобильности.