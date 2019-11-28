О мерах по сокращению оттока населения из СКО рассказал Кумар Аксакалов

НУР-СУЛТАН-ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал данные в социальных сетях касательно сокращения трудоспособного населения и о мерах по сокращению миграции в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, мы такой факт имеем, когда у нас очень высокая миграция. Сегодня у нас 18% населения составляет люди пенсионного возраста. Однако считаем, что пик высокой миграции прошли. Мы через два-три года должны выйти на плюсовой показатель. Все, что мы сегодня делаем для того, чтобы никто не уезжал. Открываются предприятия, товарные фермы и другие объекты. Это даст возможность людям никуда не выезжать», - сказал аким Кумар Аксакалов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Аким назвал также принимаемые меры для привлечения населения, в том числе и молодежи региона.

«Мы на следующий год начнем строить хороший лабораторный корпус на базе университета, доведем численность студентов до 10 тысяч. 74% выпускников школ в этом году поступили на гранты. Это очень высокие цифры. Это все благодаря принимаемым в стране мерам по поддержки молодежи, в том числе и для молодежи нашей области», - отметил К. Аксакалов.

Напомним, ранее глава региона рассказал, как в СКО развивается промышленная отрасль.