Сможет ли Китай преодолеть демографический кризис

По данным, предоставленным Lianhe Zaobao, в рамках национальной программы с 1 января 2025 года на каждого родившегося ребенка в Китае выплачивается пособие в размере 3 600 юаней (около 250 тысяч тенге) ежегодно.

Хотя прошло уже 10 лет с тех пор как Правительство Китая отказалось от «политики одного ребенка», демографическая ситуация в стране не улучшилась. После 2022 года демография в течение 3 лет показывала отрицательный рост. По данным Бюро национальной статистики Китая, в 2024 году в стране родилось 9,54 миллиона детей, что на 520 тысяч больше показателя 2023 года, но лишь около половины показателя 2016 года, когда была поставлена точка в политике «в одном доме один ребенок». В тот год родилось 18,8 миллиона детей.

Что является причиной демографического кризиса в Китае?

Замедление демографического роста заметно в ряде регионов мира, особенно в странах Восточной Азии, таких как Япония и Южная Корея. Основные причины — повышение стоимости жизни, более поздние браки и рождение детей, большее внимание к высшему образованию и профессиональному росту. Однако в Китае демографический кризис имеет особые исторические корни.

После образования КНР численность населения начала расти поразительными темпами, в период 1950–1970 годов население увеличилось примерно на 50%. Одной из причин этого было то, что после войны власти Китая мотивировали население к рождению большего числа детей и с этой целью, по примеру Советского Союза, многодетным матерям вручали награды «Мать-героиня», «Материнская слава».

В 1950-х предложение научного сообщества об ограничении быстрого роста населения посредством планирования семьи начало привлекать внимание и поддержку властей. Однако, демографическая политика в стране не была последовательной и менялась в зависимости от политической ситуации внутри Коммунистической партии. В апреле 1958 года Мао Цзэдун сделал заявление о том, что «наша сила в численности» и отказался от мер, направленных на ограничение рождаемости. А вследствие голода 1959–1961 годов в Китае впервые замедлился демографический рост и политика планирования семьи был прекращена.

Учитывая, что резкое увеличение численности населения создало значительные трудности для эффективности государственного управления, Правительство Китая в 1970-е годы вновь начало вводить меры контроля за рождаемостью. В рамках движения «позднее, реже, меньше» (позднее жениться и реже, то есть меньше рожать детей), начавшегося в 1973 году, брачный возраст для мужчин был отодвинут до 25 лет, для женщин до 23 лет, интервал между рождением детей был определен в три года, также каждой семье давалась рекомендация не рожать больше двух детей. Нарушителей этого правила начали строго наказывать. Эта политика дала свой результат. В 1970–1980 годы коэффициент фертильности в стране снизился с 6,1 до 2,7.

В 1980 году Китай официально ввел политику «одного ребенка» — фактически ужесточенный вариант прежней кампании. Новая политика особенно строго контролировалась в отношении горожан — от них требовали ограничиться одним ребенком. С середины 1980-х правило немного смягчили: позволили вторых детей этническим меньшинствам и жителям села, если первым ребенком была девочка.

Несмотря на запрет принудительных абортов и стерилизации, для достижении утвержденных центральной властью показателей рождения на местных уровнях частенько допускались такие меры, что привело к нарушению полового баланса. Этому служило причиной традиционное представление о том, что иметь дочерей непрестижно, основанное на понятии о мужском превосходстве. Согласно данным за 2021 год, в Китае мужчин было примерно на 30 миллионов больше, чем женщин. По официальным данным, опубликованным в феврале 2025 года, в Китае на 100 женщин приходится 104,34 мужчин.

В общем, в качестве основных причин быстрого сокращения населения Китая можно назвать политику «одного ребенка», проводившуюся с 1980 по 2015 годы, а также процесс ускоренной урбанизации, высокие расходы на жизнь и обучение детей, нестабильную занятость и повышение социального давления. Несмотря на то, что с 2021 года китайцам разрешено иметь до трех детей, показатели рождаемости все еще не улучшаются.

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Конец демографического дивиденда

С 1980-х годов большое население стало одним из главных двигателей роста экономики. За счет демографического дивиденда, а именно превышения доли трудоспособного молодого населения над долей неработающих людей, Китай добился экономического чуда.

Период демографических дивидендов совпал с «открытием» Китая западному миру. Всего за несколько лет Китай, ставший мировой фабрикой дешевой рабочей силы, вытащил сотни миллионов молодых рабочих из нищеты благодаря их труду. На протяжении большей части трех десятилетий своего подъема экономика Китая росла двузначными темпами. После вступления во Всемирную торговую организацию Китай развивался невероятными темпами, и доля среднего класса в стране начала расти.

Пик оптимизма пришелся на Олимпиаду 2008 года в Пекине. Несмотря на углубляющийся мировой финансовый кризис, экономика Китая продолжала расти быстрыми темпами. Китай считался единственной страной, способной вытащить мировую экономику из кризиса. Несколько лет спустя Китай обогнал Японию и стал второй по величине экономикой мира.

Но если верить результатам исследований профессора Гавайского университета Эндрю Мэйсона и профессора Ирвайнского филиала Калифорнийского университета Ван Фэна, к 2013 году в Китае демографический дивиденд исчерпал себя.

Таким образом, текущая демографическая тенденция в стране может привести к серьезным социальным проблемам, чреватым рисками, одновременно препятствуя экономическому росту Китая. Проблемы, стоящие перед китайским обществом, усугубляются также быстрым старением населения.

Не вызовет ли демографический кризис социальную напряженность?

Согласно прогнозу исследователя университета Висконсин-Мэдисон И Фсяня, к 2050 году население Китая сократится до 1 миллиарда. А к концу столетия в стране будет жить около 800 миллионов человек, будет неудивительно даже, если останется не больше 600 миллионов человек.

И все же, есть вероятность, что для Китая большую трудность будет представлять старение населения, нежели его сокращение. Быстрый экономический рост последних десятилетий привел к значительному увеличению расходов на здравоохранение, стимулируя развитие медицинских услуг. В 2000 году расходы Китая на здравоохранение составляли всего 550 миллиардов долларов, но к 2021 году они выросли до 1,2 триллиона долларов. Это значительно увеличило ожидаемую продолжительность жизни населения, достигнув 79 лет в 2024 году.

Несоответствие между увеличением ожидаемой продолжительности жизни и постоянным снижением коэффициента фертильности ускорило старение населения. ВВП на душу населения в Китае в 2024 году достиг 13,4 тысячи долларов, и осталось совсем немного до вхождения в число стран с высокими доходами. Прогнозируется также, что к 2050 году коэффициент пенсионного возраста в Китае (соотношение численности населения старше 65 лет к численности трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет) достигнет 52%.

Это означает, что на каждых двух трудоспособных людей в стране будет возложена пенсия одного человека старше 65 лет. К 2080 году этот показатель может вырасти до 90%.

Как пишет DW, пенсионная система Китая находится под огромным давлением, и несмотря на то, что военные и инфраструктурные расходы Китая продолжают расти, его хрупкая система социального обеспечения разваливается, и все больше людей отказываются от пенсионного страхования.

Сейчас более одной пятой (22%) населения Китая старше 60 лет, что составляет 310,3 млн человек. Ожидается, что к 2035 году эта доля превысит 30%.

В сентябре прошлого года китайские власти объявили о постепенном повышении пенсионного возраста с 1 января. В докладе Китайской академии общественных наук за 2019 год говорится, что остаток средств пенсионного фонда будет исчерпан к 2035 году.

Для Китая, производственная сфера которого зависит от экспорта, и все еще нуждающегося в дешевой рабочей силе, старение населения, а иными словами сокращение числа трудоспособных людей, создаст большие трудности в социально-экономической жизни страны.

Снижение внутреннего спроса в связи со старением населения и ростом безработицы среди молодежи может еще более усугубить дефляцию в Китае, особенно в период, когда экспорт заходит в тупик вследствие «торгового конфликта», усилившегося с приходом к власти США Трампа и, соответственно, возрастает значение внутреннего рынка.

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Сработают ли меры стимулирования?

В 2024 году соответствующие государственные органы страны приняли ряд мер, направленных на повышение показателя рождаемости. В декабре в некоторых вузах начали внедрять в учебную программу предмет о браке и «воспитании любви».

В ноябре 2024 года Государственный совет Китая дал местным администрациям поручение направлять больше ресурсов на разрешение демографического кризиса и пропаганду важности своевременного брака и деторождения среди граждан страны.

Следует отметить одно интересное обстоятельство: именно в ноябре 2024 года Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин в рамках визита в Китай провел встречу с представителями китайского научного сообщества в Пекине. На этой встрече один из китайских экспертов задал присутствующим неудобный вопрос, после чего произошли долгие и масштабные общественные дебаты, в ходе которых высказывались острая критика в адрес демографической политики, вызвавшие резонанс в обществе. При этом рядовые китайцы выразили удивление и восхищение социально-демографической политикой Казахстана.

Пока еще неизвестно, какое влияние на политику страны оказала эта дискуссия, но с марта в различных регионах КНР начали внедряться меры по стимулированию демографического роста. Например, как сообщает CCTV, провинция Чжэцзян инициировала ряд мер, направленных на формирование комфортного социального климата для брака, деторождения, воспитания и обучения детей, профессионального развития и демографического роста. А городская администрация города Хух-Хото намерена выплачивать пособия на первого ребенка в размере 10 тысяч юаней, на второго ребенка — 50 тысяч юаней, на третьего ребенка — 100 тысяч юаней. В ряде других регионов страны будут выплачиваться пособия по беременности и родам. Кроме того, как пишет агентство Синьхуа, во всех регионах страны декретный отпуск увеличен до 158 дней.

Однако большинство экспертов сомневаются в том, что Китай сможет преодолеть демографический кризис.

Как отмечает социолог из Мичиганского университета Чжоу Юнь, учитывая рост неопределенности экономического будущего молодежи в Китае, тенденция сокращения населения, вероятно, сохранится. Наряду с этим, по мнению социолога, это может усилить гендерную дискриминацию женщин на рабочих местах.



Хотя официальные данные свидетельствуют о небольшом росте рождаемости в 2024 году, старший научный сотрудник Института Восточной Азии Национального университета Сингапура Чжао Литао отмечает, что этот небольшой рост вряд ли будет продолжительным, поскольку ожидается, что число женщин детородного возраста резко сократится в ближайшие десятилетия.

В свою очередь, независимый китайский демограф Хэ Яфу заявил, что небольшой рост рождаемости объясняется тем, что многие женщины откладывали рождение детей во время пандемии COVID-19. Кроме того, в 2023 и 2024 годах увеличилось число браков (на 12,3% в 2023 году ), особенно в связи с ростом интереса к детям в год Дракона.

Он также считает, что общая тенденция к сокращению численности населения не изменится. Если не будут приняты решительные меры по стимулированию рождаемости, доля пожилого населения продолжит расти .