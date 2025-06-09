Смотри по сторонам - как казахстанка сохраняет дикую природу в фотографиях

Ксения Горленко работает бухгалтером и находит вдохновение в поездках на природу с фотоаппаратом и биноклем. Вместе с мужем она бывает в местах, где редко кто оказывается, а ее снимки помогают напомнить, насколько уязвима и прекрасна наша природа.

— Ксения, расскажите немного о себе. Вы снимаете не только природу, но и людей?

— Да, я лет шесть назад начала снимать сама. Раньше снимал мой муж — без особого энтузиазма, но так как у нас была вся техника, я тоже начала фотографировать. Дети подросли, у меня появилось много свободного времени, и я начала снимать. Снимаю людей, просто жизнь, путешествия, мероприятия — выставки собак, запуски, фестиваль летающих змеев, марафоны. В принципе, все что угодно. И это доставляет мне огромное удовольствие.

Фото: Горленко Ксения

— Как вы осваивали фотоаппарат в самом начале? Сами или с наставником?

— У замечательного педагога-фотографа Егора Войнова из Беларуси. Я прошла у него два курса и мастер-класс. Первое мое знакомство с настройками фотоаппарата было у нашего фотографа Ермолаева Нарымбаева, а первая практика — у нашего же астанинского фотографа Дархана Жагипарова. Сейчас снимаю на камеру Canon EOS R6.

— Что подтолкнуло вас заняться съемкой дикой природы и животных?

— Наверное, все дело в том, что у меня есть свободное время. Я могу просто сесть за руль и поехать куда-нибудь даже в будний день, когда мало людей. Я очень люблю животных и казахстанскую природу — она красивая, просторная и дикая.

Фото: Горленко Ксения

К тому же это совпало с увлечениями моего мужа. Он любит ездить по бездорожью на квадроцикле, снегоходе, мотоцикле или подготовленном джипе. Мы вместе бываем в таких местах, куда обычная машина не доедет, и даже пешком туда не всегда пройдешь. Там можно встретить диких животных, которые не пуганы человеком. Например, подъезжаем к озеру, куда заезжает только квадроцикл — птицы подпускают близко, их удобно снимать. Или сурки, которые почти не видели людей и не боятся. Все это создает особую атмосферу, и именно такие моменты мне хочется сохранять на фото.

Фото: Горленко Ксения

— Есть ли у вас в Казахстане любимые места для съемки? Может, те, куда вы возвращаетесь снова и снова?

— Очень люблю Щучинск. Там тише, чем в Боровом, и можно заезжать в лес, ездить по просёлкам. Стоит только свернуть с трассы в сторону, и попадаешь в совершенно другой мир. Люди обычно проезжают мимо и не замечают, а я каждый раз нахожу что-то новое. Природа там меняется от года к году. Например, недавно прилетели сотни бакланов. Я всегда думала, что такие бывают только в Европе или Китае, а они вот — рядом с Щучинском, с гнёздами прямо у дороги.

— Вы как-то готовитесь к выезду или все происходит спонтанно?

— Нет, не готовлюсь. Мы едем, я все время держу фотоаппарат и бинокль. Все. «Остановись здесь!» — хоп-хоп-хоп, и вот они. Пока едешь — они к тебе спокойно относятся. А вот если остановился и вышел — боятся. Я нигде не сижу, не караулю. Все случайно. В движении. Конечно, если животное спокойно на тебя смотрит — это самый лучший кадр.

Фото: Горленко Ксения

— Что вас больше всего удивляет в животных, которых вы снимаете?

— Меня поражает, как животное может выжить в нашем климате. Маленький олененок зимой, по шею в снегу, и он живет. Недавно я снимала индийскую камышовку — это крошечная птичка, весит 10 грамм, примерно, как две чайные ложки сахара. И каждую весну и осень она преодолевает от четырех до шести тысяч километров. Летит через горы, через Пакистан, в Шри-Ланку. Мы летим 8 часов на самолете и устаем, а она — летит. Такая малюсенькая. И ведь не вымирают. У них такие сильные инстинкты, что это просто поразительно. Люди слабые. Нас вытащи в футболке на улицу при нуле — замерзнем. А эта птичка живет.

Фото: Горленко Ксения

—Был момент, который особенно запомнился? Может, кадр, который до сих пор перед глазами?

— Наверное, в Боровом. Мы с мужем ехали по тропке и вдруг увидели на склоне большого оленя-самца с самками и малышами. Они нас не испугались, спокойно паслись. Мы даже не стали подъезжать ближе, чтобы не потревожить. Я до сих пор помню этот момент — мурашки по коже. Такое не забывается. Может, в Европе олени и пасутся в огородах, а для нас это настоящее чудо.

Фото: Горленко Ксения

— Что вы хотите донести зрителю через свои фотографии? О чем они для вас?

— Хочу, чтобы люди остановились и просто посмотрели по сторонам. Мы живем среди природы, но часто не замечаем ее. Все спешат, заняты своими делами, и кажется, что вокруг ничего особенного. А на самом деле — рядом настоящая красота. Не обязательно ехать в заповедник или покупать дорогую технику. Иногда достаточно просто свернуть с дороги, прислушаться, оглядеться.

Фото: Горленко Ксения

Если кто-то, увидев мои фотографии, удивится, улыбнется или подумает о том, как важно беречь природу — значит, все не зря. Она очень хрупкая. Иногда одной выброшенной бутылки достаточно, чтобы загорелась трава. А там — гнезда, птенцы, малыши. Все может исчезнуть за минуты. Я стараюсь своими кадрами показать, как это важно — видеть, восхищаться, ценить и беречь то, что нас окружает.

Фото: Горленко Ксения

— Вы участвуете и в волонтерских проектах по наблюдению за птицами. Расскажите, чем вы занимаетесь.

Фото: Горленко Ксения

— Да, я волонтер в Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. Уже второй год участвую в проекте по учету птиц в Астане. У каждого волонтера свой маршрут — парки, водоемы, жилые районы. Мы минимум дважды в месяц проходим его и считаем птиц. Это помогает понять, какие виды остаются зимовать, какие мигрируют, где именно они гнездятся. Например, на Талдыколе обитают савки — редчайшие птицы, о которых я раньше даже не знала. Эта работа мне очень близка: я люблю гулять, наблюдать и фотографировать, а в этом проекте все это соединяется.

Фото: Горленко Ксения

Напомним, ранее сообщалось о том, каких животных можно исключить из Красной книги Казахстана и каких необходимо в нее включить.