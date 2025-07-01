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    19:45, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    «Смогли показать шоу» — МИД о казахстанцах, застрявших в аэропорту Дохи из-за отмены рейсов

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров высказался о казахстанцах, застрявших в аэропорту Дохи, во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    самолет
    Фото: Минтранс РК

    — Было столько вопросов в соцсетях. Мы наблюдали такую ситуацию в аэропортах. Вот, допустим, аэропорт Дохи — примерно 45 тыс. туристов застряло в Катаре в тот период, 2-3 дня непонятно было, потому что все авиакомпании просто не могли полететь физически. Небо было просто закрыто, — отметил Смадияров.

    По его словам, среди них были и 150 граждан Казахстана, которые «смогли устроить настоящее шоу».

    — Где Правительство? Где самолеты? Почему нам условия не создают? Где наши пятизвездочные отели? Люди же должны понимать, что происходит в мире. Главное невредимым остаться, а не выражать эти претензии. Потом по прилете можете своим авиакомпаниям и туркомпаниям выдвигать хоть какие иски. Это форс-мажор. Вы должны это прекрасно понимать! Но граждане просто завалили наше посольство своими гневными кляузами. Это очень много вопросов вызывает, — сказал он.

    Ранее казахстанские авиакомпании приостановили ряд рейсов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

    Теги:
    Авиация МИД РК Задержка и отмена авиарейсов Ситуация на Ближнем Востоке
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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