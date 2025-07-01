«Смогли показать шоу» — МИД о казахстанцах, застрявших в аэропорту Дохи из-за отмены рейсов

— Было столько вопросов в соцсетях. Мы наблюдали такую ситуацию в аэропортах. Вот, допустим, аэропорт Дохи — примерно 45 тыс. туристов застряло в Катаре в тот период, 2-3 дня непонятно было, потому что все авиакомпании просто не могли полететь физически. Небо было просто закрыто, — отметил Смадияров.

По его словам, среди них были и 150 граждан Казахстана, которые «смогли устроить настоящее шоу».

— Где Правительство? Где самолеты? Почему нам условия не создают? Где наши пятизвездочные отели? Люди же должны понимать, что происходит в мире. Главное невредимым остаться, а не выражать эти претензии. Потом по прилете можете своим авиакомпаниям и туркомпаниям выдвигать хоть какие иски. Это форс-мажор. Вы должны это прекрасно понимать! Но граждане просто завалили наше посольство своими гневными кляузами. Это очень много вопросов вызывает, — сказал он.

Ранее казахстанские авиакомпании приостановили ряд рейсов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.