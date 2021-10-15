Смог в Нур-Султане сократится: на Юго-Востоке начали подключать дома к газу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В середине октября в крупном жилом массиве города Нур-Султана – Юго-Восток – начали подключать дома к газу. Этот частный сектор является одним из основных источников смога, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Таким образом, на сегодня обеспечена подача газа в следующих районах: в ж/м «Промышленный» (полностью улицы южнее пр. Кошкарбаева); в границах улиц пр. Момышұлы - пр. Абылайхана - пр. Қошқарбаева - ул. Қордай; пр. Құдайбердіұлы - ул. Бурабай – пр. Абылайхана - ул. Мұстафина; ул. Қобыланды батыра - ул. Лепсі - пр. Құдайбердіұлы - ул. Бурабай.

Жителям, которые проживают в этих районах, необходимо обратиться в АО «КазТрансГаз Аймак» (пр. Республики, 24) для подачи заявки на подключение дома к газу. За подробной информацией можно обратиться по телефонам: +7(7172)55-89-75, вн.1530, 1527, 1534.

По оставшейся части Юго-Востока ведутся пуско-наладочные работы, запуск газа будет выполнен поэтапно в течение месяца. По микрорайону Казахаул (Караоткел) ведутся строительно-монтажные работы.

«Для нас очень радостное событие. Вчера в наш дом провели на газ. Ночью мне не нужно было караулить и проверять печку. С утра проверил котельную, все чисто, дома тоже чисто, тепло. Раньше мне ночью 3-4 раза приходилось подкидывать уголь в печку. Сейчас теперь все это не нужно делать», - сказал житель ЖМ Юго-Восток Ерден Омаров.

«20 лет как живем в ЖМ Юго-Восток. Все это время топили печку, дышали смогом, дымом. Теперь же и к нам пришел газ. Мы очень рады. Нам станет не только легче, но и экология улучшится», - сказал житель ЖМ Юго-Восток Амиржан Болсанбеков.

В Нур-Султане продолжаются масштабные работы по газификации города. За два года в столице построено более 645 км внутриквартальных сетей газоснабжения. Доступ подключиться к газу уже получили жители жилых массивов Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, часть Агрогородка и Юго-Востока.

Этой осенью возможность подключиться к газу получат жители ЖМ Промышленный, Агрогородок и Юго-Восток (части, которые не были подключены). Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный.

Газификация - масштабный проект Елбасы. Проект позволяет повысить качество жизни горожан и значительно улучшить экологию города.

Вопросы газификации города находятся на контроле у Главы государства.