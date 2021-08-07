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Смог над Павлодаром вызван лесными пожарами в Якутии - ДЧС
7 Августа 2021 15:47
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области объяснили причину смога над Павлодаром, передает МИА «Казинформ».
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«Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области сообщает, что на территории Российской Федерации в Якутии более двух недель продолжаются лесные пожары. Площадь пожара на данный момент составляет более 1.5 млн.гектар. По причине этих пожаров в некоторых районах нашей области, в том числе над городом Павлодар образовался смог», - сообщается в Instagram-аккауне ведомства.
По мнению ДЧС, причин для беспокойства нет.
«Угрозы ухудшения экологической обстановки нет. В скором времени смог рассеется!» - говорится в сообщении.
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