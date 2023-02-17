СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Катарские инвесторы готовят стартовую заявку примерно на 5 миллиардов фунтов стерлингов (6 миллиардов долларов) для Manchester United Plc, сообщили осведомленные в этом вопросе люди, в преддверии того, что, как ожидается, станет ожесточенной войной за английского футбольного гиганта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Консорциум, в состав которого входит Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, бывший премьер-министр страны и экс-глава Инвестиционного управления Катара, вносит последние штрихи в предложение о приобретении клуба английской премьер-лиги у американской семьи Глейзер.

Обсуждения продолжаются, и, по словам людей, никаких окончательных решений о размере или сроках какого-либо предложения принято не было. Представитель Аль Тани не сразу ответил на запрос о комментариях.

На этой неделе агентство Bloomberg News сообщило, что QIA помогает в подготовке к тендеру наряду с местными семейными офисами. Любое предложение, скорее всего, столкнется с конкуренцией со стороны британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который уже привлек финансирование от банков, включая Goldman Sachs Group Inc., для своей собственной заявки.

«Манчестер Юнайтед» – одно из крупнейших имен в мировом спорте, и спекуляции о его поглощении участились с тех пор, как летом агентство Bloomberg News сообщило, что семья Глейзер открыта для продажи доли. Нью-Йоркский банк Raine Group консультирует Глейзеров.