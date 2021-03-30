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    22:44, 29 Март 2021 | GMT +6

    Смежные формы диагностики COVID-19 предложили внедрить в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области, наряду с ПЦР тестированием, предложили внедрить различные формы диагностики КВИ. Например, компьютерную диагностику или томографию, рентгеновские снимки, анализ крови и прочее. Делать это нужно заранее, чтобы предупредить заболевание, подчеркнули в ситуационно-аналитическом центре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    На аппаратном совещании под председательством акима области Умирзака Шукеева руководитель центра доложил об эпидситуации с COVID-19, эффективности работы мобильных групп и общей криминогенной обстановке в Туркестанской области с начала года.

    Было отмечено, что наряду с ПЦР-тестированием можно определить реальную картину роста опасной эпидемии, внедряя смежные формы диагностики коронавируса. Продемонстрировали взаимосвязь между эффективностью работы мобильных групп и распространением в районах инфекции COVID-19 и пневмонии с его симптомами. Аким области поручил всем главам районов и городов принять меры, основываясь на результатах данного анализа.

    Также рассмотрели эффективность работы мобильных групп по нераспространению Сovid-19 в регионе, количество проверенных объектов и оштрафованных субъектов. Изучили общую криминогенную обстановку в области на основании экспертизы ситуационно-аналитического центра. С начала года, в соответствии с оперативным информационным мониторингом областного департамента полиции, зарегистрировано 1915 случаев в трёх городах и 13 районах региона. Это на 28,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На заседании внесли ряд предложений по устранению ситуаций, требующих внимания правоохранительных органов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область
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