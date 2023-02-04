Смертность от рака снизилась в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Казахстане около 39 тысяч человек заболевают раком, умирают - более 14 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, на онкоучете в Казахстане состоят 200 тысяч пациентов. В прошлом году заболеваемость злокачественными новообразованиями в республике составила 199,2 на 100 тысяч населения. В абсолютных цифрах – это 39 096 пациентов. На 4,7% зафиксирован рост заболеваемости.

«В 2022 году мы завершили реализацию задач комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Казахстане на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Правительства. Целью комплексного плана являлось снижение бремени злокачественных новообразований. За время реализации этого плана имеется положительная тенденция снижения смертности от злокачественных новообразований: 2018 год – 78,1 на 100 тысяч населения, 14 369 случаев, 2022 год – 66,4 на 100 тысяч населения, 13 033 случаев. Снижение показателя на 9%. Снижение смертности зарегистрировано во всех регионах», - сказала главный внештатный онколог Минздрава РК, председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии», доктор медицинских наук Диляра Кайдарова на пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню против рака.

В структуре онкологической заболеваемости на первом месте традиционно рак молочной железы, на втором – рак легкого, на третьем – колоректальный рак, на четвертом – рак желудка.

В структуре смертности на первом месте рак легкого, на втором - рак желудка, на третьем - колоректальный рак и на четвертом - рак молочной железы.

«Сейчас выявление рака на ранней стадии составляет 29%. Каждый третий пациент к нам приходит с 0 и 1 стадией, что радует. Хороший показатель – уменьшение смертности от онкологических заболеваний. Улучшилась пятилетняя выживаемость. Сейчас на диспансерном учете состоят 200 тысяч онкопациентов, из них 55% прожили уже 5 лет и более. Это неплохой показатель. Однако во всех регионах количество онкопациентов увеличилось. Если, например, в 2018 году у нас выявлялось около 32 тысяч новых случаев, то в 2022 году уже зарегистрировано 39 тысяч новых случаев онкозаболеваний», - заметила Диляра Кайдарова.

Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза (UICC) отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель – повышение осведомленности населения о профилактике и раннем выявлении онкозаболеваний, формирование ответственного отношения к своему здоровью, информирование о доступных скрининговых обследованиях.