Смертность от онкологических заболеваний в Казахстане снизилась на 26,6%

В Казахстане за последние три года доля выявленных случаев рака на ранних стадиях выросла на 6,1% — до 36,8%, а количество запущенных случаев онкологии удалось снизить на 7,5%, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Пятилетняя выживаемость пациентов достигла 65%, при этом смертность снизилась сразу на 26,6%. По ключевым показателям эффективности Казахстан уже занимает лидирующие позиции среди стран Центральной Азии и последовательно приближается к уровню стран ОЭСР, где ранняя диагностика и современные методы лечения являются основой борьбы с онкологическими заболеваниями.

Сегодня под динамическим наблюдением находятся 246 тысяч пациентов, ежегодно в стране выявляется около 43 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.



Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, реализуемый Министерством здравоохранения во исполнение поручений Главы государства, стал основой системной модернизации онкологической службы республики.

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана разъяснило ситуацию с томотерапией, отметив, что в последнее время в социальных сетях и СМИ периодически поднимаются вопросы, связанные с доступностью этого метода лучевой терапии.