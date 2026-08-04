Минздрав РК разъяснил ситуацию с доступностью томотерапии для онкопациентов

Министерство здравоохранения Казахстана разъяснило ситуацию с томотерапией, отметив, что в последнее время в социальных сетях и СМИ периодически поднимаются вопросы, связанные с доступностью этого метода лучевой терапии, передает Kazinform.

В ведомстве подчеркнули, что пациенты продолжают получать лучевое лечение в полном объеме и бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Кроме того, томотерапия не является отдельным видом лечения, а представляет собой один из методов современной дистанционной лучевой терапии.

— Благодаря развитию технологий большинство задач, которые ранее выполнялись на томотерапевтических аппаратах, сегодня успешно решают современные линейные ускорители последнего поколения, — сообщили в Минздраве.

Выбор метода лечения определяется врачебной командой на основании международных клинических рекомендаций, локализации опухоли, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента, а не названием оборудования.

По словам руководителя Центра радиационной онкологии КазНИИ онкологии и радиологии, доктора медицинских наук Виктора Кима, современные линейные ускорители позволяют проводить практически весь спектр высокоточной лучевой терапии, а по ряду клинических задач обладают даже более широкими возможностями.

В настоящее время современные линейные ускорители установлены практически во всех регионах страны. В Караганде и Семее работают по два таких аппарата, в Научном онкологическом центре Астаны — четыре, еще два — в городском онкологическом центре столицы.

За последние два года охват онкологических пациентов лучевой терапией в Казахстане приблизился к 60%, что соответствует показателям ряда развитых европейских стран.

В Минздраве отметили, что работа по развитию онкологической службы продолжается: обновляется оборудование, внедряются современные технологии и расширяются возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, чтобы каждый пациент своевременно получал эффективное и безопасное лечение.

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