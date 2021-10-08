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    10:06, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Смертность от онкологических заболеваний снизилась в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года смертность от онкологии снизилась почти на 10%, по сравнению с тем же периодом 2020 года, увеличилась ранняя диагностика злокачественных новообразований, в том числе и за счет направления на КТ исследования пациентов с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе онкологического центра сообщили, что с начала года в центре пролечено порядка 13 тысяч пациентов, что почти на три тысяч больше, по сравнению с аналогичным периодом. За последние 3 года возросло количество назначаемых химиотаргетных препаратов, практически в 1,5-2 раза.

    В 2021 году взято на учет 3317 пациентов с онкологическими заболеваниями (за 9 месяцев 2020 года - 2593 случаев). Согласно статистическим данным, по заболеваемости в городе на первом месте - рак молочной железы, на втором – колоректальный рак, на третьем - рак легкого, на четвертом - рак желудка, на пятом – рак яичника.

    По смертности от рака в Алматы: на первом месте - рак легкого, на втором - рак молочной железы, на третьем - рак желудка, на четвертом - колоректальный рак, на пятом - рак поджелудочной железы.

    «Эти пять нозологий рака из более 30 существующих составляют 55% смертности, то есть более половины. Таким образом для дальнейшего снижения смертности необходимо активно направлять все диагностические и лечебные мероприятия по этим пяти нозологиям, возглавляющим рейтинг смертности в мегаполисе от злокачественных новообразований», - отмечает главный врач онкоцентра Нурсултан Избагамбетов.

    Анализ роста заболеваемости показал, что из общего количества поставленных на учет в электронный регистр онкологических больных практически каждый шестой пациент прибыл в Алматы из другого региона страны, для получения высококачественной медицинской помощи в условиях Алматинского онкологического центра и получения бесперебойного полноценного лекарственного обеспечения.

    «На сегодняшний день из других регионов страны переприкрепились 560 онкологических больных, что вдвое больше чем в прошлом году. Из них, к сожалению, каждый 5 пациент обратился в запущенной форме рака. Приглашаем жителей Алматы активно проходить бесплатные скрининги в поликлиниках города по месту прикрепления», - добавил спикер.

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    Здравоохранение Алматы
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