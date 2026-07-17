Смертность от инсульта в Казахстане снизилась на 40% благодаря внедрению ИИ

В Казахстане в рамках перехода к архитектуре AI-First уже внедрено более 50 ИИ-агентов. Цифровые решения применяются в здравоохранении, предпринимательстве, налоговом администрировании и других сферах, передает Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

В ведомстве отметили, что страна переходит на архитектуру AI-First, делая ИИ фундаментом государственного управления и взаимодействия с бизнесом. На текущий момент утверждено 20 карт цифровой трансформации, охватывающих 72 отрасли, от промышленности и энергетики до здравоохранения и образования, что позволяет кардинально упростить бюрократические процедуры и сократить издержки предпринимателей.

— Более 50 ИИ-агентов уже работают на благо общества, демонстрируя высокую эффективность. В здравоохранении система ранней диагностики инсульта Cerebra AI обеспечила снижение смертности на 40 процентов в регионах внедрения, а ИИ-терапевт успешно помогает врачам в десятках клиник, — сообщили в министерстве.

Особое внимание уделено поддержке предпринимательства: ИИ-помощник для запуска бизнеса анализирует конкурентную среду, сокращая операционные расходы вдвое на стартовом этапе.

Также функционируют налоговый ИИ-ассистент и специализированный помощник, созданный совместно с холдингом «Байтерек» для сопровождения заявок на финансирование.

В ближайших планах — масштабирование технологий для обеспечения информационной безопасности, в частности, внедрение антифрод-систем, блокирующих мошеннические звонки до ответа абонента.

Параллельно с этим внедряется практика Vibe Coding для обучения государственных служащих, которые получают возможность самостоятельно создавать ИИ-агентов для автоматизации рутины.

Реализация этой экосистемы является отражением национальной стратегии, направленной на переход к проактивной модели сервисного государства, где цифровые решения становятся надежным инструментом для устойчивого роста экономики и обеспечения качественно нового уровня взаимодействия государства с обществом.

Ранее сообщалось, что Казахстан стал государством-учредителем Всемирной организации сотрудничества в области ИИ.